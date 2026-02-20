Real España con sufrido triunfo ante Lobos

Real España volvió al triunfo tras la humillante derrota sufrida a mitad de semana por la Concachampions ante el LAFC, al derrotar 4-3 a Lobos UPN, en partido que abrió la jornada 7 del torneo Clausura.

El equipo sampedrano sigue al frente del torneo con 17 puntos, pero su gane fue sufrido, demostrando que todavía no ha superado el fuerte golpe anímico que dejó la goleada, ya que ganaba con una ventaja de cuatro goles y al final terminó pidiendo la hora ante un aguerrido equipo que sigue sin poder ganar en la competencia.

En el primer tiempo los dirigidos por Jeaustin Campos fueron amplios dominadores y buscaron desde el pitazo inicial el gol que les devolviera la alegría a su público. El camino al gol fue intenso, muchos disparos desviados y otros que controlaba sin problemas Celio Valladares.

El capitán Jhow Benavidez abrió el marcador con un golazo tras disparo fuera del área al minuto 40.

Antes del descanso Eddie Hernández con remate de cabeza picado puso el 2-0 y celebró su quinto tanto del torneo que lo tienen en la cima del goleo.

En el inicio del complemento Real España aumentó el marcador con goles de Nixon Cruz quien con toque suave puso el 3-0.

El 4-0 lo hizo Eddie Hernández tras un “regalo” del meta Celio Valladares quien no pudo recepcionar el balón.

Hasta los 60 minutos parecía un gane fácil de los aurinegros, pero lobos, descontó el marcador e hizo más atractivo el juego con un doblete de Kilmar Peña a los 65’ y 76’.

Seguidamente acortó más la distancia con un golazo de tiro libre de Jonathan Núñez y quien puso el 4-3 el marcador.

UPN busco con todo la paridad y puso en aprietos a los locales, dándole intensidad al cierre del juego.

Alineaciones:

Real España (4): Roberto López, Juan Capeluto, Franklin Flores, Devron García (Yoshua Palacios 60’), Jhow Benavidez (Ritacco 60), Nixon Cruz, Eddie Hernández, Darixon Vuelto (Mike Arana 63’), Edson Palacios (Carlos Mejía 60’), Roberto Osorto (Exon Arzú 75’) y Anfronit Tatum.

Goles: J. Benavidez (40’), E. Hernández (45+2’ y 56’), N. Cruz (48’)

Amonestados: D. García (19’), C. Mejía (63’), R. López (90’)

Expulsados:

Lobos (3): Celio Valladares, Luis López, Jeremy Rodas, Aaron Zúniga, Jonathan Núñez, Jairo Róchez (Kelvin Almandarez 60’), Edgar Vásquez, Eliu López (Jonathan Banzzety 65’), Kilmar Peña, Leonardo Herrlein (Cristopher Ardón 66’) y Janiel Ruiz (Yustin Ponce 25’) (Marcos Morales 45’). Jesús López

Goles: K. Peña (65’ y 76’) y J. Núñez (84’)

Amonestados: L. Herrelein (42’), J. Rodas (50’), J. Róchez (50’), L. López (61’), J. Núñez (78’)

Expulsados:

Árbitro: Allan Ordoñez

Estadio: Morazán

