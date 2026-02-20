Real España a evitar sorpresas de Lobos

El Real España tendrá una nueva prueba en la Liga al recibir esta noche a los Lobos de la UPNFM en el estadio Morazán en el inicio de la séptima jornada del Torneo de Clausura 2025-2026.

La jornada continúa el sábado a las 5:15 p.m, con el duelo entre «Potros» de Olancho enfrenta Marathón en Juticalpa; mientras tanto, en Choloma, el CD Choloma espera al Victoria.

La jornada continúa el domingo con el duelo en el estadio Excélsior, donde Platense recibe a Jur

REAL ESPAÑA VRS UPNFM

Para los locales es una prueba de fuego luego de la paliza 6-1 recibida en casa de parte del LAFC de la MLS en la Champions CONCACAF

No se estima que la afición llegue en gran número, pero para la realeza lo importante son los tres puntos que lo pueden alejar más del segundo que es Motagua que juega superclásico ante Olimpia, el domingo en el estadio Nacional.

Para los universitarios es un partido importante ya que necesitan sumar para alejarse de la zona de descenso con la esperanza de llegar a la liguilla nuevamente, hecho que se les escapó en la última jornada del Torneo Apertura 2025-2026 al empatar sin goles ante Real España.

DATOS HISTÓRICOS:

Duelo más reciente en el Morazán, 21 septimebre del 2025, triunfo de Real España 2-0, con goles de Anfronit Tatum y Dixon Ramírez. (GG)

CLAUSURA-2025-2026: ESTADIO HORARIO

Y TRANSMISIÓN—MÁS PRONÓSTICO—

REAL ESPAÑA-UPNFM

Viernes 20 de febrero del 2026

Estadio: General Francisco Morazán, SPS, 7:00 p.m.

Transmite: Deportes TVC

Árbitro: Allan Ordóñez

