Atlético de Madrid se enfoca en la Champions

Cuestionado tras la derrota el domingo frente al Rayo (3-0), que lo apartó definitivamente de la lucha por LaLiga, el Atlético espera pasar página el miércoles ante el Brujas en el estadio Jan Breydel en los play-off de Champions con las ausencias de Nico González y Pablo Barrios.

Las molestias del centrocampista argentino en el encuentro contra el conjunto rayista revelaron una lesión muscular en el muslo, por lo que el jugador «realizará sesiones de fisioterapia y trabajo de readaptación en el gimnasio», señaló el club.

Aunque la entidad rojiblanca evitó especificar el periodo de baja, este apunta a tres semanas, según la prensa, de modo que se perdería también el enfrentamiento ante el Brujas en el Metropolitano de la próxima semana.

– Irrupción de Lookman –

También se caerá de la lista en tres duelos ligueros (Espanyol, Oviedo y Real Sociedad) y la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey frente al FC Barcelona, una eliminatoria que el Atlético dejó encarrilada tras golear 4-0 en su feudo.

El mediocentro, que aterrizó el pasado verano en la capital española en calidad de cedido procedente de la Juventus, venía ganando presencia en la rotación, jugando tanto de extremo como en el carril izquierdo.

Pero las lesiones y el reciente fichaje del nigeriano Ademola Lookman amenaza con restar protagonismo al argentino, sobre todo que el ex del Atalanta ha irrumpido con fuerza en los esquemas de Diego Simeone, con dos tantos en cuatro partidos desde su traspaso el último día de la ventaja de fichajes, el 2 de febrero.

González se une así en la enfermería al también centrocampista Pablo Barrios, que se recupera de una lesión muscular, lo que ha hecho que no pudiera jugar los últimos tres choques, frente al Betis, Barcelona y Rayo.

El partido de Brujas supone el estreno de Lookman como rojiblanco en la máxima competición continental, aunque el delantero ya se enfrentó esta campaña a los belgas con su anterior equipo, Atalanta, con victoria de la escuadra italiana (2-1).

– Riesgos –

Pese a la contundente victoria contra el Barça la semana pasada, el Atlético ha sido criticado los últimos días por su falta de exigencia para aspirar a pelear por el título liguero tras la derrota contra el Rayo, con Diego Simeone en el centro de las críticas.

«Cuando se cumplen objetivos, que es lo que hace el Atlético de Madrid durante muchos años, tiene mucho riesgo tomar decisiones drásticas», explicó Santiago Cañizares, exjugador del Real Madrid y Valencia y actual comentarista en medios, para tratar de explicar el conformismo del club madrileño, según algunos críticos.

«¿Sabes por qué el Atlético de Madrid se ha hecho un hueco tan cómodo en nuestra liga? Porque ha hecho las cosas bien a diferencia de otros terceros como el Sevilla o el Valencia. En ese trayecto estos equipos han tenido peores gestores», agregó Cañizares.

Al Atlético le llegan semanas decisivas, ya que se jugará dos competiciones en las que aún mantiene esperanzas para alzarse con el trofeo (Liga de Campeones y Copa del Rey).

En caso de superar al Brujas, se medirá en octavos de Champions a Liverpool o Tottenham a mediados de marzo.

Antes, el 3, se desplazará a Barcelona para defender los cuatro goles de renta contra el Barça y tratar de meterse en la final copera. (AFP)

