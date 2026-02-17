Real España hoy ante LAFC en la Concahampions

El Real España segundo club representante de Honduras en la Copa de Campeones de la Concacaf, inicia hoy su participación recibiendo al equipo Los Ángeles FC (LAFC) estadounidense.

Los aurinegros dirigidos por el técnico costarricense Jeaustin Campos, intentará este martes sacar ventaja frente al representntivo de la MLS, y hacer valer su condición de local en el partido de ida de la primera ronda de la competencia internacional.

El encuentro se disputará a las 9:00 de la noche en el Estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula, duelo donde los catrachos llegan con el objetivo de obtener un resultado positivo que le permita afrontar con garantías el duelo de vuelta, previsto para la próxima semana.

Real España, regresa al máximo torneo de clubes de la región tras su última participación en 2023, luego de haber alcanzado las semifinales de la Copa Centroamericana 2025.

Bajo la presión de su hinchada, la «Máquina» intentará mejorar su historial ante clubes de la MLS, ante los que registra una victoria, dos empates y dos derrotas, con el objetivo de encarrilar su clasificación para los octavos de final.

Por su parte, el LAFC, bajo el mando del canadiense Marc Dos Santos, afronta su cuarta participación en el certamen tras una destacada campaña en el Supporters’ Shield de la MLS 2025.

El equipo californiano busca su primer título de la Copa de Campeones después de haber alcanzado los cuartos de final en 2025 y dos finales en ediciones previas.

La plantilla angelina combina experiencia internacional y juventud, encabezada por el guardameta francés Hugo Lloris, campeón del mundo en 2018, y sus principales bazas ofensivas recaen en el franco-gabonés Denis Bouanga y la estrella surcoreana Son Heung-Min.

El ganador de esta serie avanzará a los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf, en los que espera la Liga Deportiva Alajuelense.

DATO HISTÓRICO

Será la primera vez que el Real España enfrente al LAFC y la cuarta que se enfrente a un club estadounidense en la competición.

REAL ESPAÑA – LAFC

FECHA: 17 de febrero del 2026

HORA: 9:00 pm

Transmite: ESPN

Estadio: Morazán

