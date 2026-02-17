Madrid, PSG y Juventus inician hoy repesca en Champions

Tras no haber podido lograr el pase directo a los octavos de final, varios aspirantes al título europeo, entre ellos el actual campeón PSG y el Real Madrid, disputan esta semana sus partidos de ida de la eliminatoria de repesca, contra Mónaco y Benfica, respectivamente.

Para el campeón francés, este camino tiene un aire de «déjà vu», luego de que la temporada pasada ya tuviese que pasar por este play off antes de proclamarse por primera vez campeón continental.

Y como hace un año, su primer rival en cruces será otro representante de la Ligue 1, Mónaco, antes de enfrentarse, en caso de clasificación, a uno de los grandes de Europa, Barcelona o Chelsea (el año pasado fue el Liverpool, al que eliminó).

También el Real Madrid conoce lo que es esta eliminatoria previa a los octavos de final y si el año pasado eliminó al Manchester City de Pep Guardiola, en esta ocasión tendrá enfrente a otro viejo conocido, José Mourinho, con el Benfica.

Real Madrid y Benfica ya se enfrentaron en la última jornada de la fase liguilla y el triunfo fue para los portugueses en Lisboa a por 4-2, con un recordado gol de su portero Anatoliy Trubin en el descuento que clasificó a los lisboetas para este play off.

También hoy jugarán la Juventus, que tras su derrota contra el Inter se ha despedido de sus chances de Scudetto, contra el Galatasaray, y el Borussia Dortmund-Atalanta, con los alemanes en gran forma, lo que les ha llevado a recortar puntos con el Bayern en la Bundesliga.

HOY

Galatasaray – Juventus

Benfica – Real Madrid

Mónaco – Paris Saint-Germain

Borussia D. – Atalanta

