Media docena para la «máquina»

SAN PEDRO SULA.- Masacre en el estadio Morazán, el Real España desde el primer minuto regaló el partido ante LAFC de la MLS y está liquidado en el sueño de jugar la próxima fase contra la Liga Deportiva Alajuelense, tricampeón Centroamericano.

El 6-1 fue lapidario, los goles angelinos anotaron a través de Denis Bouanga (1 (p), 23, y 71), David Martínez (10), Timothy Tilman (39) y Son Heung-Min (21), mientras el descuento local de Jack Jean-Baptiste (51).

ACCIONES:

Un primer tiempo para el olvido, el peor de la historia de Real España, porque recibió cinco merecidos goles en 45 minutos y ya al primer minuto, perdía 1-0.

Justamente a los 56 minutos segundos una jugada controvertida en el área de Real España, el venezolano David Martínez fue derribado por el uruguayo Juan Capeluto, que no dudó en sancionar el famoso y polémico árbitro mexicano, Marco Antonio “Gato” Ortiz.

La misma fue ejecutada magistralmente por el goleador gabonés Denis Bouanga, engañando a Luis “Buba” López.

El segundo no tardó tanto, en gran pase del sudcoreano Son Heung-Min, definió bien el venezolano David Martínez a los 10 minutos.

La “masacre” continuaba, a los 21 un penal dudoso de Mejía a Bouanga que Ortiz no dudó sancionar, aunque del VAR le dijeron que no era y estuvo discutiendo con ellos varios minutos, pero mantuvo su opinión y Son con toro bajo batió a López para el 3-0.

El cuarto llegó a los 23, gran pase de Son que no duda en anotar Bouanga y el quinto a los 38, donde Thilman marca en nueva asistencia de Son.

En el segundo parecía que reaccionaba el Real España, a los 51 consiguió el descuento a balón parado en asistencia de Jhow Benavidez que de testa anidó en la red, Jack Baptiste.

Cuando se miraba mejoría en los locales vino el sexto, el goleador de la noche, Bouanga, anotaba a los 71 minutos en pase de Sergi Palencia.

En los últimos minutos el cuadro angelino pudo ampliar la cuenta, pero en algunas ocasiones anotaron en fuera de juego y en otras con algo de fortuna un Real España que ni las manos metió en la ida y por lo que se solamente va a ir de paseo a Los Ángeles la próxima semana. (GG)

FICHA TÉCNICA:

REAL ESPAÑA (1): Luis López, Franklin Flores, Juan Capeluto (Anthony García) (23), Daniel Aparicio, Devron García, Carlos Mejía (Danilo Palacios) (90 +1), Jack Jean Batiste (Darixon Vuelto) (73), Jhow Benavidez, Gonzalo Ritacco (Anfronit Tatum) (46), Ángel Sayago y Eddie Hernández (Nixon Cruz) (46).

GOLES: Jack Jean-Baptiste (51)

AMONESTADOS: Ninguna

EXPULSADOS: Ninguno

LAFC (6): Hugo Lloris, Eddie Segura, Ryan Parteuas, Nikosi Tafari, Sergi Palencia (Ryan Hollingshead) (75), Mark Delgado, Stephen Eustaquio (Mathieu Choinière) (62), Timothy Tilman, David Martínez (Tyler Boyd) (62), Son Heung-Min (Nathan Ordaz) (62) y Denis Bouanga (Matts Evans) (81).

GOLES: Denis Bouanga (1 (p), 23, y 71), David Martínez (10), Timothy Tilman (39) y Son Heung-Min (21).

AMONESTADOS: Ninguno

EXPULSADOS: Ninguno

ÁRBITRO: Marco “Gato” Ortiz (México)

ESTADIO: Morazán, SPS

