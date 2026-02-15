Motagua-Marathón, un clásico para difrutar

La sexta jornada tendrá partidos de cierre de relevancia histórica y de calidad, como el clásico de las «emes» entre Motagua y Marathón que se realizará esta tarde en el estadio Nacional de Tegucigalpa o el duelo entre Victoria y Olimpia por la noche en el estadio Ceibeño, pero además en el estadio Roberto Suazo Córdoba de La Paz, el Platense, primer campeón nacional, visita al Génesis.

MOTAGUA VRS MARATHÓN

Es un clásico que genera grandes expectativas, ya que ambos cuentan con planteles para pelear el título, pero no ha tenido un buen torneo, ya que los «verdes» no han gustado en el actual y además se ha complicado con los pleitos con los árbitros, mientras Motagua está mejor, pero su afición exige que gane el clásico de este fin de semana previo al superclásico de la otra semana ante Oimpia.

DATOS HISTÓRICOS:

Duelo más reciente, 17 agosto de 2025, Motagua y Marathón empataron 3-3, anotando por los «azules», Jonathán Núñez, Marcelo Santos y Rodrigo Gómez, mientras por los «verdes» marcaron Henry Figueroa y Alexy Vega (2).

VICTORIA VRS VICTORIA

Victoria anda bien, aunque le falta ganar, pero se ve un rival incómodo, aunque se desconoce si eso le va a ajustar para quitarle puntos al bicampeón, Olimpia que a pesar de todo luce favorito para llevarse los tres puntos, sin embargo, no se fían de la «jaiba brava», que juega con el corazón cada partido, ya que se juegan la categoría en este torneo de Clausura.

DATOS HISTÓRICOS:

Partido más reciente en el estadio Ceibeño, 21 de septiembre del 2025, Olimpia ganó 3-2 de visita. Por los locales anotaron Allan Banegas y Carlos Bernárdez, mientras que por los «albos», Michael Chirinos, Jorge Benguché y José Pinto.

GÉNESIS VRS PLATENSE

Es un partido clave para Génesis; ya es tiempo de ganar. cualquier otro resultado sería doloroso para su estructura, ya que CD Choloma y Victoria se le han acercado y, de no triunfar, se mete en la pelea por el descenso con un equipo que no carbura, pero que enfrenta a un Platense que tampoco ha tenido brillantez, pero puede reaccionar en cualquier momento.

DATOS HISTÓRICOS:

Único antecedente en La Paz, 20 de septiembre del 2025, empataron 1-1. Gol local de Denilson Núñez, mientras por la visita marcó Erick Puerto.

APERTURA CLAUSURA 2025-2026: ESTADIO HORARIO

Y TRANSMISIÓN—MÁS PRONÓSTICO—

MOTAGUA VRS. MARATHÓN

Domingo 15 de febrero del 2026

Estadio: Nacional, Tegucigalpa, 5:15 p.m.

Transmite: Deportes TVC

Árbitro: Said Martínez

GÉNESIS VRS PLATENSE

Domingo 15 de febrero del 2026

Estadio: Roberto Suazo Córdova, 3 p.m.

Transmite: Deportes TVC

Árbitro: Nelson Salgado

VICTORIA VRS. OLIMPIA

Domingo 15 de febrero del 2026

Estadio: Ceibeño, La Ceiba, 7:30 p.m.

Transmite: Deportes TVC

Árbitro: James Salinas

