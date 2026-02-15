Victoria sorprende al bicampeón

Victoria dio la sorpresa de la jornada, al doblegar al Olimpia con marcador de 2-0, en partido que cerró la fecha 6 del torneo Clausura de la Liga Nacional.

Los “jaibos” con dos golazos lograron su primer triunfo del torneo, y sumaron tres valiosos puntos que lo alejan de la zona del descenso, de paso estacaron a los bicampeones que perdieron su invicto.

El resultado no refleja lo visto en el terreno de juego, Olimpia fue más en ataque, pero careció de puntería.

El primer tiempo de muchas emociones, los albos que jugaron de negro a pesar de tener el control del juego fueron sorprendidos.

Disparos de media distancia de Jorge Álvarez, Edwin Rodríguez y un remate de cabeza de David Flores que pegó en el horizontal, fueron parte de los ataques de los “leones”.

Pero los ceibeño en su primera llegada celebraron, Luis Hernández de tiro libre venció la estirada de Onán Rodríguez para poner el 1-0 al minuto 28.

Luego el cubano Yaudel Lahera se quitó al portero albo y al momento de definir su remate fue desviado por Edwin Lobo.

Antes del descanso Olimpia tuvo para igualar, José Pinto ingreso al área y remate suave a manos de Perelló, que fue figura.

En el complemento Olimpia adelantó filas y rápido empató, con un remate cruzado de Elison Rivas que no pudo contener Perelló.

Se esperabna la remontaba de los capitalinos, pero el panameño Rolando Blackburn con toque magistral hizo el 2-1.

Olimpia se fue con todo en busca de la paridad, pero sus remates no tuvieron claridad y otros fueron contenidos por Perelló.

Alineaciones:

Victoria (2): Michael Perelló, Oscar Barrios, Elvin Casildo, Allan Banegas, Rolando Blackburn, Yaudel Lahera (Carlos Matute 69’), Rodolfo Espinal, Ángel Barrios (José Sánchez 45’), Samuel Card (Keydi Sevilla 55’), Antony Hernández y Luis Hernández.

Goles: L. Hernández (28’) y R. Blackburn (64’)

Amonestados: S. Card (46’), M. Perelló (79’)

Expulsados: O. Barrios (90’)

Olimpia (1): Onán Rodríguez, Elison Rivas, Clinton Bennett (Santiago Ramírez 88’), Emanuel Hernández, Edwin Lobo (Kevin Güity 69’), Raúl García (Agustín Mullet 45’), Jorge Álvarez, Edwin Rodríguez, José Mario Pinto, David Flores (Jorge Benguché 45’) y Jerry Bengtson (Yustin Arboleda 78’).

Goles: E. Rivas (51’)

Amonestados: E. Hernández (26’), D. Flores (38’), S, Ramírez (90’)

Expulsados:

Árbitro: James Salinas

Estadio: Ceibeño

