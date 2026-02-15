Previa
Génesis y Platense siguen sin ganar
Los equipos Génesis y Platense aumentaron su sequía de triunfos en el torneo Clausura, al empatar 2-2, en partido realizado en el estadio Roberto Suazo Córdova de la ciudad de La Paz.
A pesar de sumar, la paridad deja un sabor agridulce a ambos clubes, que siguen sin poder festejar en el presente campeonato, los “caninos” llegaron a 3 puntos, y los “tiburones” a 4.
Los porteños iniciaron el juego pegando primero y sorprendiendo a los locales, a los 10 minutos Edwin Solano aprovechó un rebote en el poste para vencer al colombiano Rolando Balanta y anotar el 1-0.
La alegría le duró poco a los dirigidos por Raúl Cáceres, los paceños igualaron cuatro minutos después con un golazo de tiro libre de Edwin Maldonado que no pudo contener Javier Orobio.
La remontada de los de casa llegó a los 31 minutos, el oficial William Moncada oportuno llegó a cerrar un centro por la banda izquierda para anotar el segundo de la tarde para su equipo y poner el 2-1.
En el segundo tiempo Platense mejoró con los cambios y logro empatar a los 82 minutos con tanto de Yoel Castillo.
En el último minuto los visitantes tuvieron para celebrar, Solano en mano a mano con Balanta, tuvo para el triunfo, se quitó al portero, pero su remate fue desviado.
Alineaciones:
Génesis (2): Ronaldo Balanta, Luis Santos, William Moncada, Edwin Maldonado, Roger Sander (Carlos Arzú 60’), Yorman Valencia (Ángel Tejeda 45’), Cristopher Fonseca, Brayan Féliz, Jonathan Paz, Gabriel Araújo (Jefry Miranda 75’) y Daniel Meléndez (Joshua Nieto 66’).
Goles: E. Maldonado (14’) y W. Moncada (32’)
Amonestados: C. Fonseca (44’), J. Paz. W (55’), R. Sander (57’) Moncada (60’), G. Araújo (72’)
Expulsados:
Platense (2): Javier Orobio, Oslan Velásquez, Robel Bernárdez (Moisés Rodríguez 66’), Georgie Welcome (Erick Puerto 45’), Ofir Padilla (Jaison Arriola 66’), Manuel Salinas, Samuel Pozantes, Sebastián Espinoza (Yoel Castillo 56’), Edwin Solano, Angelo Norales (Rembrandt Flores 45’).
Goles: E. Solano (10’) y Y. Castillo (82’)
Amonestados: O. Velásquez (33’), E. Solano (40’), T. García (85’)
Expulsados:
Árbitro: Nelson Salgado
Estadio: Roberto Suazo