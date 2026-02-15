Empatado clásico de las «emes»

Motagua y Marathón se hicieron daño mutuamente al empatar 1-1 en el clásico de la sexta jornada disputado en el Estadio Nacional de Tegucigalpa.

Los “azules” comenzaron ganando con gol del brasileño Romario da Silva (26), pero los “verdolagas” igualaron a través de Alexy Vega (72), nuevo verdugo de Motagua.

EL JUEGO:

El clásico fue muy táctico, la mayor posesión estuvo a cargo de la visita que trató de irse encima de Motagua, pero los locales estaban bien parados atrás, ganándole el balón a un rival que quería ganar en el nacional.

Los locales trataron de tapar los espacios, buscando frenar jugadas que apremiaron a Luis Ortiz, sin embargo, la zaga bien escalonada y el ex guardameta “verdolaga” supieron cerrar filas todo el primer tiempo.

Motagua aprovechaba espacios y una gran jugada de Jefryn Macáis logró enviar un centro al que llegó preciso y puntual el brasileño Romario Da Silva para abrir la cuenta con un certero cabezazo que no pudo evitar el argentino Jonathan Rougier, exguardameta “azul”.

Marathón quiso reaccionar en el resto de la primera mitad, pero todo fue inútil, ya que Nicolás Messiniti y Alexy Vega fueron anulados en este período.

En la complementaria, Marathón se atrevió a más, ignoró la localía del Motagua y buscó empatar, pero lucían desesperados, porque los locales se plantaban mejor, cerrando espacios y con contragolpes mortales que no aprovecharon.

La salida inexplicable de Rodrigo Gómez afectó al Motagua, ya no había equilibrio de juego en el mediocampo, ni creatividad y aunque ingresó el panameño Jorge Serrano, éste hizo más de lo mismo, excesivo control de balón y jugadas que pudieron concluir en gol azul, que culminaron en simples aproximaciones.

Esa presión de los visitantes causó efecto positivo, ya que al minuto 72 en un horror del capitán Marcelo Santos en la marca en medio campo permitió que desde fuera del área, Alexy Vega empatara el juego en forma impresionante ya que cruzó la estirada de Ortiz, quien tapó todo, pero esa jugada fue materialmente imposible y empataba el marcador en forma justa para un equipo que buscó el gol durante 72 minutos.

Los últimos 20 minutos fueron de apremio de ambos equipos, con mayor verticalidad de la visita que estuvo más cerca del segundo que los locales que defraudaron a sus parciales porque apenas sumaron un empate que los ubica con nueve puntos, mientras el Marathón es quinto con siete unidades. (GG)

FICHA TÉCNICA:

MOTAGUA (1): Luis Ortiz, Christopher Meléndez (Luis Santamaría) (61), Luis Vega, Marcelo Santos, Giancarlo Sacaza, Cristopher Meléndez, Oscar Padilla, Rodrigo Gómez (Jorge Serrano) (54), Alejandro Reyes, Romario Da Silva (Aarón Barrios) (78), Jefryn Macías (Denis Meléndez) (61) y Rodrigo Olivera.

GOLES: Romario Da Silva (26)

AMONESTADOS: Christopher Meléndez y Luis Santamaría.

EXPULSADOS: Ninguno

MARATHÓN (1): Jonathan Rougier, Henry Figueroa, José Aguilera, Javier Rivera, Maylor Núñez, Francisco Martínez, Isaac Castillo, Damín Ramírez (Carlos Pérez) (61), Odin Ramos (Rubilio Castillo) (61), Alexy Vega y Nicolás Messiniti (Tomás Sorto) (78).

GOLES: Alexy Vega (72)

AMONESTADOS: Alexy Vega

EXPULSADOS: Ninguno

ÁRBITRO: Said Martínez

ESTADIO: Nacional, Tegucigalpa.

