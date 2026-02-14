Clásico olanchano engalana la sexta jornada

La sexta jornada del Torneo Clausura 2025-2026 de la Liga Nacional tendrá dos clásicos, el olanchano, entre «potros» de Olancho y Juticalpa a realizarse este sábado 14 de febrero a las 5:15 p.m en el Estadio Juan Ramón Brevé, y el de las «emes» entre Motagua y Marathón el domingo a la misma hora en el Estadio Nacional.

La jornada sabatina se completa con el partido entre Real España y CD Choloma en el estadio Morazán a las 7:30 p.m.

El domingo a las 3 p.m. en el Estadio Roberto Suazo Córdova de La Paz, el Platense visita al alicaído Génesis, mientras en el cierre de la fecha en el estadio ceibeño, a las 7:30 p.m, la «jaiba brava» del Victoria espera al bicampeón nacional, Olimpia.

OLANCHO FC VRS JUTICALPA

Es un clásico apasionado, de resultados cortos, de pelea y lucha en la cancha y en esta ocasión ambos llegan parejos con planteles muy trabajados y con la convicción de ganar para meterse en el bloque de líderes. En esta ocasión «potros» es el local, peo en la cancha hay una gran rivalidad que inició en la Liga de Ascenso y en donde nunca hay un claro favorito.

DATOS HISTÓRICOS

Partido más reciente en el Juan Ramón Brevé, 16 de octubre del 2025, ganó Juticalpa FC con gol de Cristian Altamirano.

REAL ESPAÑA VRS CD CHOLOMA

El claro favorito es Real España, pero está claro que Jeaustin Campos va a dejar varios titulares fuera para afrontar la Champions CONCACAF contra LAFC el próximo martes, aunque su obligación es sumar los tres puntos y solidificarse en el liderato, ya que los rivales tradicionales están muy cerca de alcanzarlos. CD Choloma necesita sumar una nueva derrota lo encarrila en una crisis que pude desembocar en su descenso a Segunda División.

DATOS HISTÓRICOS

Duelo más reciente en el Morazán, 18 octubre 2025, Real España ganó 3-0 con goles de Daniel Aparicio, Bryan Moya y Nixon Cruz.

CLAUSURA 2025-2026: ESTADIO HORARIO

Y TRANSMISIÓN—MÁS PRONÓSTICO—

OLANCHO FC VRS. JUTICALPA

Sábado 14 de febrero del 2026

Estadio: Juan Ramón Brevé, Juticalpa, 5:15 p.m.

Transmite: Deportes TVC

Árbitro: Armando Castro

REAL ESPAÑA VRS CD CHOLOMA

Sábado 14 de febrero del 2026

Estadio: General Francisco Morazán, 7:30 p.m.

Transmite: Deportes TVC

Árbitro: Julio Guity

