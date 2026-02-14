Goleada «merengue» en el Bernabéu

La llegada de Pellegrino Matarazzo ha revitalizado a una Real Sociedad que examinará al titubeante Real Madrid de Álvaro Arbeloa, tras dos batacazos en su primer mes como técnico, el sábado en la 13ª jornada de LaLiga.

A finales de diciembre, el entrenador estadounidense tomó las riendas del vestuario de un conjunto decaído y en la mitad baja de la tabla. Desde entonces ha firmado cinco victorias y tres empates en seis encuentros ligueros y dos de Copa.

Entre los triunfos, hay varios sonados. La Real logró frenar el 18 de enero al imparable líder FC Barcelona al imponerse 2-1. Y el miércoles, se llevó el derbi vasco en la ida de la Copa del Rey, al vencer 1-0 al Athletic Bilbao en San Mamés.

El cambio de dinámica de los guipuzcoanos, que los ha aupado a la octava posición con 31 puntos, ha llevado a que el impacto del nuevo preparador sea denominado mediáticamente como «efecto Matarazzo», algo que rechaza el propio protagonista.

«No es el efecto Matarazzo, es el efecto Real Sociedad. Todos vamos juntos», declaró el estadounidense tras ganar al Athletic, destacando la implicación de plantilla, cuerpo técnico y club.

Pero el centrocampista Carlos Soler señala al técnico. «El efecto de que es un gran entrenador, tenemos una gran plantilla, y nos ha dado la confianza necesaria como para demostrar que en los partidos podemos ser dominantes, que podemos generar distintas fases del juego en las que seamos vencedores», afirmó.

Enfrente se verá con un Real Madrid que sigue sin esclarecer su rumbo desde la destitución de Xabi Alonso tras perder la Supercopa de España ante el Barça en Arabia Saudita.

Arbeloa, inquilino de la Casa Blanca desde el 12 de enero, debutó en octavos ante el Albacete, un equipo de segunda que lo apeó de la competición y, dos semanas después, su equipo cayó 4-2 en su visita al Benfica y se quedó fuera del top 8 de la Champions League.

Mientras tanto, en LaLiga, consiguió un pleno de victorias -cuatro- que le ha permitido recuperar el pulso por el título. El Real Madrid está a un punto del cuadro catalán.

ALINEACIONES:

REAL MADRID: Courtois, Trent, Rüdiger, Huijsen, Carreras, Tchouameni, Arda Güler, Fede Valverde, Camavinga, Vinicius Jr. y Gonzalo.

REAL SOCIEDAD: Remiro, Aramburu, Zubeldia, Jon Martín, Aihen, Gorrotxa, Herrera, Pablo Marín, Carlos Soler, Wesley y Oyarzabal.

GOLES:

Gonzalo García adelanta al Real Madrid, minuto 5

Mykel Oyarzabal empata a los 21, penal,

Vinicius adelanta al Madrid al 25 de penal.

Federico Valverde pone el 3-1 al 31.

Otro gol de Vinicius de penal, pone el 4-1, minuto 48.

