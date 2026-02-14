Previa
Real España hunde al CD Choloma
SAN PEDRO SULA.- Real España amplió su ventaja en el liderato del Torneo de Clausura 2025-2027, al derrotar 2-1 a un aguerrido CD Choloma que luchó hasta el final, pero que nuevamente se va a casa con las manos vacías.
Por Real España anotaron Daniel Aparicio (5) y Eddie Hernández (60), mientras Daniel Rocha descontaba con un golazo de tiro libre (35).
ACCIONES:
El partido no fue sencillo para Real España que partió su equipo para guardar algunos jugadores para el juego ante LAFC por la Champions CONCACAF y algunos de ellos ni quisiera jugaron un minuto, como los veteranos, Jhow Benavidez y Darixon Vuelto.
El duelo en el Morazán no fue fácil porque los pupilos de Roberto “Chato” Padilla no se derrotaron y lucharon hasta el final, aunque ya perdían desde los cinco minutos, aprovechando un tiro de esquina de Roberto Osorto que mandó a guardar al fondo de la red, el panameño Aparicio.
Ese gol fue duro, pero los cholomeños no se regalaron y buscaron el empate, hecho que se dio hasta los 32 minutos en un tiro libre cobrado con maestría por Rocha, el balón cruzó atacantes y defensores, bañando a Luis López, quien no pudo evitar que el balón ingresara a su portería casi al final del primer tiempo.
En la complementaría con el ingreso de Gonzalo Ritacco, Eddie Hernández y Nixon Cruz, el manejo de Jeuastin Campos era claro, Real España tenía que buscar el gol del triunfo y lo consiguieron en jugada de Mike Arana con el veterano Hernández que volvió a anotar en favor de la “realeza” al cruzar un derechazo que no pudo atajar José Mariano Pineda.
Esa anotación no calmó los ánimos visitantes que inquietaron en varias ocasiones a “Buba” López, quien se convirtió en uno de los mejores jugadores del juego, salvando a su equipo y llevándolo a una nueva victoria, afianzándolo en el primer lugar con 14 puntos de 18 posibles, mientras CD Choloma sigue hundido en el sótano de la tabla de permanencia. (GG)
FICHA TÉCNICA:
REAL ESPAÑA (2): Luis López, Danilo Palacios, Juan Capeluto, Daniel Aparicio (Nixon Cruz) (46), Julio Rodríguez, Roberto Sorto (Devron García) (72), César Romero (Gonzalo Ritacco) (60), Anfronit Tatum (Carlos Mejía) (80), Mike Arana, Joshua Palacios y Ángel Sayago (Eddie Hernández) (46).
GOLES: Daniel Aparicio (5) y Eddie Hernández (60)
AMONESTADOS: Juan Capeluto, Anfronit Tatum y Nixon Cruz
EXPULSADOS: Ninguno
CD CHOLOMA (1): José Pineda, Brian Barrios, Jonathan Córdoba, Joan Quejada, Jordi Franco, Elí Palma (Luis Anaya) (32), Daniel Rocha (Gustavo Padilla) (77), Yetson Chávez (Rosell Arias) (77), Marco Aceituno (Moisés Alvarado) (77), Hermes Castillo y Eiver Florez (Cristian Canales) (90).
GOLES: Daniel Rocha (35)
AMONESTADOS: Roberto Carlos Padilla
EXPULSADOS: Ninguno
ÁRBITRO: Julio Guity
ESTADIO: Morazán, SPS