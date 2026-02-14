Humillaron a los «canecheros» en el Juan Ramón Brevé

JUTICALPA.– Potros de Olancho se llevan a la nueva edición del clásico “pampero”, pero esta vez con una goleada inesperada de 4-1 sobre un Juticalpa desconocido y desmotivado.

Los goles de Olancho fueron fabricados por Clayvin Zúniga (16), Óscar Almendares (31 y 81) y Gabriel Leyva (76) (p), mientras por los “canecheros” descontó Josué Vilafranca (70).

LAS ACCIONES:

El resultado lo dice todo, Olancho desde el primer minuto, comenzó a fabricar la paliza con llegadas constantes al pórtico de Denovan Torres, quien evitó una goleada superior a la recibida.

A los 16 minutos Clayvin Zúniga abrió la cuenta de chilena en una habilitación de Óscar Almendares el balón fue desviado y Torres no pudo evitar el gol y luego a los 31, Almendares con un remate de largo nuevamente puso a celebrar a los “potros”.

En el segundo tiempo, Juticalpa mejoró y descontó a través de su goleador Josué Villafranca quien de testa a los 70 aprovechó un centro de Wysdom Quayé.

Ese gol puso parejo el clásico, pero al minuto 76 una mala decisión del árbitro Armando Castro dio como penal una falta fuera del área, con lo que dio ventaja a “porteros” para buscar el tercero que aprovechó a través de tico Gabriel Leiva, quien cobró magistralmente la falta.

Ya en el cierre del juego, Almendares hace otro golazo en pase filtrado, elevando la bola ante la salida de Torres, sentenciando el 4-1 que el da a Olancho la posibilidad de empatar en puntos con Motagua y Olimpia, mientras Juticalpa se mantiene en seis unidades. (GG)

FICHA TÉCNICA:

OLANCHO (4): Gerson Argueta, Óscar Almendares, Geisson Perea, Nelson Muñoz, Carlos Argueta, Diego Rodríguez, Henry Gómez (Juan Delgado) (66), Gabriel Leiva (Deyron Martínez) (77), Marlon Ramírez (Cristian Cálix) (66), Clayvin Zúniga (Ángel Villatoro) (46) y Kevin López (Yeison Mejía) (56).

GOLES: Clayvin Zúniga (16), Óscar Almendares (31 y 90 +1) y Gabriel Leiva (76)

AMONESTADOS: Óscar Almendares, Gabriel Leiva y Juan Delgado.

EXPULSADOS: Ninguno

JUTICALPA (1): Denovan Torres, Junior García, Fabricio Silva, Wysdom Quayé, Axel Gómez, Hervis Gutiérrez (David Mendoza) (46), Roger González, Yair Medrano (Ilia Rapopport) (86), Marcelo Canales (Aldo Fajardo) (60), Josué Villafranca (Diego Ledesma) (71) y Luis Hurtado (Norman Gaboriel) (86).

GOLES: Josué Villafranca (70)

AMONESTADOS: Fabricio Silva, Hervis Gutiérrez, Axel Gómez, Marcelo Canales, David Mendoza y Diego Ledesma.

EXPULSADOS: Ninguno

ÁRBITRO: Armando Castro

ESTADIO: Juan Ramón Brevé, Juticalpa

