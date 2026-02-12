Solano con doblete salva al Platense

SAN PEDRO SULA.- El ex delantero de Marathón, Edwin Solano, tuvo una noche mágica, le dio un valioso empate 2-2 al Platense en duelo realizado en el estadio Olímpico “Mario Cofra Caballero”.

Por Marathón había anotado Odin Ramos (45 +2) y Rubilio Castillo (53), mientras Solano hizo doblete (16 y 67) para darle un merecido empate al primer campeón nacional.

LAS ACCIONES:

Marathón vio frustrada la noche al no poder derrotar a Platense, a pesar de dominar el partido, pero sus fallas en defensa y ataque, las que fueron suficientes para ceder un empate en casa, en el estadio Olímpico.

Precisamente a los 16 minutos, su exjugador, Edwin Solano, anotó el primero de la noche, en gran asistencia de Erick Puerto, pero los “verdes” reaccionaron y batallaron hasta el último minuto de la primera mitad para igualar el marcador con gol de Odin Ramos a pase de Rubilio Castillo.

En el segundo tiempo el cuadro local se lanzó al ataque y en una mano de José Carlos López, el árbitro Selvin Brown no dudó en sancionar la pena máxima que cobró muy bien Rubilio Castillo.

Los locales buscaron el tercero, pero en otro descuido en un tiro de esquina y saltando en medio de los zagueros “verdolagas” se elevó Solano para empatar el partido.

Para Marathón el empate significó alejarse de los líderes, mientras Platense salió del último lugar. (GG)

FICHA TÉCNICA:

MARATHÓN (2) Jonathan Rougier, Javier Rivera, André Orellana, Luis Arriaga (José Aguilera) (68), Samuel Elvir, Damín Ramírez, Tomás Sorto (Isaac Castillo) (79), Odin Ramos, Carlos Pérez (Cristian Sacaza) (79), Rubilio Castillo (Nicolás Messiniti) (68) y Bryan Moya (Alexy Vega) (68).

GOLES: Odin Ramos (45 +2) y Rubilio Castillo (53).

AMONESTADOS: José Aguilera

EXPULSADOS: Ninguno

PLATENSE (2): Javier Orobio, Oslan Velásquez, Rubén García, Ofir Padilla, José Carlos López, Samuel Pozantes, Manuel Salinas, Erick Puerto, Sebastián Espinoza (Rembrandt Flores) (66), Edwin Solano (Jefferson Castillo) (87) y Angelo Norales (César Canales) (66)

GOLES: Edwin Solano (16 y 67)

AMONESTADOS: Edwin Solano, Rubén García y Ofir Padilla

EXPULSADOS: Ninguno

ÁRBITRO: Selvin Brown

ESTADIO: Olímpico “Mario Cofra Caballero”.

