Vibrante empate en el Rubén Guifarro

CATACAMAS. En un remodelado y moderno estadio, el Rubén Guifarro, Juticalpa y Real España empataron 1-1 en un vibrante partido que dominaron los visitantes.

La “realeza” se había adelantado con un buen gol de Eddie Hernández (54), pero el duelo fue igualado con golazo olímpico de Marcelo Canales (65).

EL JUEGO:

Es uno de los mejores equipos de la temporada, abierto, con buen fútbol, planteamientos abiertos que disfrutaron los miles de aficionados que llenaron el Rubén Guifarro.

Real España fue mejor, tuvo más manejo del partido, pero los atacantes no aprovecharon la que tuvieron en otra como es costumbre, Denovan Torres lo impidió con sendas voladas, aunque al minuto 54 en un tiro de esquina de Gonzalo Ritacco, la bola quedó suelta para Hernández, que la mandó a guardar al fondo de la red.

Ese gol provocó cambios en la alineación “canechera” y la búsqueda del empate en forma de inmediata, llegando en muchas ocasiones al pórtico de Luis “Buba” López, pero no era fácil hacer el gol.

Llegó de la forma menos esperada, un gol excepcional de Marcelo Canales, quien cobró un tiro de esquina excepcional que se coló en el segundo palo, sumando su tercero de esa forma en su carrera, dos menos del líder todos los tiempos, el argentino Danilo Tosello.

Para Real España ese punto lo consolida como líder con 11 puntos, mientras Juticalpa es cuarto con seis unidades. (GG)

FICHA TÉCNICA:

JUTICALPA (1): Denovan Torres, Junior García, Fabricio Silva, Axel Gómez, Yair Medrano (Junior Lacayo) (67), Hervis Gutiérrez (Marcelo Canales) (46), Luis Hurtado (Ilian Rappoport) (67), Wysdom Quayé, Roger González, Josué Villafranca (Diego Ledesma) (67) y Aldo Fajardo (David Mendoza) (75)

GOLES: Marcelo Canales (65) (gol olímpico)

AMONESTADOS: Wysdom Quayé y Diego Ledesma

EXPULSADOS: Ninguno

REAL ESPAÑA (1): Luis López, Juan Capeluto (Devron García) (63), Franklin Flores, Daniel Aparicio, Carlos Mejía, Gonzalo Ritacco (Roberto Osorto) (68), Jack Jean-Baptiste (Ángel Sayago) (73), Anthony García (César Romero) (84), Jhow Benavides, Eddie Hernández, Nixon Cruz (Darixon Vuelto) (68).

GOLES: Eddie Hernández (54)

AMONESTADOS: Juan Capeluto, Jack Jean-Baptiste

EXPULSADOS: Ninguno

ÁRBITRO: Nelson Salgado

ESTADIO: Rubén Guifarro

Noticias Patrocinadas