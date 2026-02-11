Honduras clasifica al Mundial de Catar

La selección Sub-17 de Honduras logró su objetivo de clasificar al Mundial de Catar 2026, al vencer 2-0 a la representación de Bermudas, en partido de la fecha tres del grupo H, del premundial de Concacaf.

El encuentro se realizó en el estadio Morazán y las futuras promesas del fútbol hondureño no defraudaron, al superar a su oponente y finalizar primeros de la llave con 6 puntos, y quedarse con el boleto a la justa deportiva.

En la competencia Honduras fue primera gracias a su triunfo de 4-2 sobre Guyana que fue segunda con 3 unidades y Bermudas terminó sin puntos.

Las acciones tuvieron un retraso de 45 minutos, pero eso no enfrió el ímpetu a los dirigidos por el técnico Merling Paz, que a base de entrega y buen fútbol vencieron a los caribeños.

Mike Arana al minuto 35 abrió el marcador con un potente zurdazo que terminó en el fondo de la red.

En el segundo tiempo amplió la victoria Jeremy Rodríguez, quien con remate de cabeza puso a festejar a los catrachos en el Morazán.

Honduras con su clasificación jugará su séptimo mundial en Sub-17, anteriormente participó en Corea del Sur 2007, Nigeria 2009, Emiratos Árabes Unidos 2013, Chile 2015, India 2017 y Catar 2025.

Alineaciones:

Honduras (2): Juan Quesada, Kevin Pérez, Denzel Arzú, Jefferson Güity, Leandro Padilla, Eduardo Romero, Yeison Arzú (Josué Ortega 61’), Milton Moya (Jeremy Rodríguez 61’), Mike Arana (Charly Chávez 45’), Jonathan Claros y Nelson Castillo.

Goles: M. Arana (35’) y J. Rodríguez (81’)

Amonestados:

Expulsados:

Bermudas (0): Nuri Latham, Roman Wilkinson, Amir Weller, Milliunh Hill (Tyler Steede 36’), Kayuri Tucker (Joshua Smith 89’), Z’Ani Jennings (Matheus Amara 89’), Deacon Wade, Amir Brangman, Na’im Zuill, Shiia Davis (Kalyury Albuoy 46’)y Jèon Wolfe (Zidon Lightbourne 46’).

Goles:

Amonestados: K. Tucker, N. Zuil,

Expulsados:

Árbitro: Richard Tejada (Panamá)

Estadio: Morazán

Noticias Patrocinadas