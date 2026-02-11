Olimpia eliminado de la Copa de Campeones

No hubo hazaña, ni sorpresa, Olimpia quedó eliminado de la Copa de Campeones de la Concacaf, al perder la serie ante el Club América, tras empatar 0-0 en el juego de vuelta celebrado en el estadio Banorte de la ciudad de México.

Los blancos perdieron su llave ante las “águilas” con un global de 2-1, luego de su derrota en el juego de ida celebrado el pasado martes en Tegucigalpa.

A pesar de no lograr el objetivo, los “leones” dejan la competencia con una buena presentación, y sin ser arrollados por el favorito a ganar el torneo.

LAS ACCIONES

Fue un primer tiempo flojo de ambos equipos, los mexicanos buscaron sorprender en los primeros minutos con un potente zurdazo de Brian Rodríguez que terminó con el balón al fondo de la red, acción que fue anulada por fuera de juego.

Luego Rodríguez, con remate cruzado intentó vencer a Edrick Menjívar con disparo cruzado.

Por el lado de los hondureños las llegadas al marco del portero Luis Malagón, fueron pocas y ninguna con un remate frontal de peligro.

Para el complemento las acciones mejoraron, los americanistas adelantaron filas y llegaron con más claridad al área de los albos.

Menjívar, como en el juego de ida tuvo un gran desempeño en el marco, primero con angelical volada a los 48’ evitó el gol de Víctor Dávila, luego contuvo un remate de Alexis Gutiérrez, posteriormente con su cuerpo ganó un mano a mano a Kevin Álvarez.

Olimpia llegó por primera vez al juego con peligro al minuto 55, tras un potente disparo de Edwin Rodríguez que desvió Malagón.

El técnico Eduardo Espinel buscó darle dinámica a su equipo ingresando a Jerry Bengtson, Clinton Bennett, Raúl García, Josman Figueroa Félix García, permutas que no dieron el resultado esperado.

Al final los “leones” no pudieron lograr la proeza de eliminar al gigante del área, club que en la fase de octavos de final se medirá al ganador del cruce entre Philadelphia Union de la MLS y Defence Force de Trinidad & Tobago.

Alineaciones:

América (0): Luis Malagón; Kevin Álvarez (Isaías Violante 71’), Israel Reyes, Sebastián Cáceres, Cristian Borja; Jonathan Dos Santos (Rapahel Veiga 46’), Rodrigo Dourado, Alexis Gutiérrez (Henry Martín 60’), Erick Sánchez, Brian Rodríguez; Víctor Dávila (José Zúñiga 72’).

Goles:

Amonestados:

Expulsados:

Olimpia (0): Édrick Menjívar; Kevin Güity (Josman Figueroa 85’), Emanuel Hernández, Facundo Queiroz, Carlos Sánchez; Agustín Mulet (Clinton Bennett 62’), Jorge Álvarez, Edwin Rodríguez (Raúl García 63’), José Mario Pinto (Félix García 85’); Yustin Arboleda (Jerry Bengtson 70’) y Jorge Benguché.

Goles:

Amonestados: A. Mullet (14’), Y. Arboleda (67’)

Expulsados:

Árbitro: Drew Fisher (Canadá)

Estadio: Banorte CD. México

