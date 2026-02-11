A 90 minutos de otro sueño mundialista

La Selección Sub-17 de Honduras está a las puertas de una nueva gesta mundialista a nivel de Sub-17 si por lo menos empata y no pierde por dos goles ante Bermudas en lo que puede ser otra noche mágica en el estado General Francisco Morazán de San Pedro Sula.

Para la bicolor nacional sería la séptima gesta mundialista, en un hecho no menor, ya que se mantienen entre los ocho mejores de la región a nivel Sub-17, es decir con la selección más pequeña que compite a estos niveles mundiales.

HONDURAS VRS BERMUDAS

La selección que dirige Merling Paz hoy podría firmar su boleto al Mundial de Catar 2026 jugando con más señorío y ganando con más solvencia que el juego anterior ante Guyana.

Los errores cometidos en defensa ya han sido señalados por el cuerpo técnico, así que se espera que hoy no tengan mayores problemas contar la más débil de grupo, Bermudas.

Para Honduras es vital clasificarse, pero también competir, ya que hacer una gesta para no ir a pasear a tres partidos mundialistas ya no debe ser la misión tanto a nivel sub-17 como sub-20.

DATOS HISTÓRICOS:

Honduras en su reciente partido goleó 4-2 a Guyana, mientras Bermudas perdió con el mismo rival 1-0.

PREMUNDIAL SUB-17: ESTADIO HORARIO

Y TRANSMISIÓN—MÁS PRONÓSTICO—

HONDURAS VRS GUYANA

Miércoles 11 febrero 2026

Estadio: Morazán, SPS, 7 p.m.

Transmite: Disney Plus

