Olimpia por un milagro en la Ciudad de los deportes

Olimpia, el equipo de las gestas del fútbol hondureño, apela a una nueva, pero no bastará más que la camisa y su historia para vencer a las «águilas» del América en duelo a realizarse en la Ciudad de los deportes.

Los antecedentes dan ese alito de esperanza, pero el nivel real de ambos equipos nos indica que el bicampeón hondureño, debe aspirar a hacer un buen papel y si le toca despedirse que no sea como se despidió recientemente, golpeados en el estadio Jalisco por el Atlas.

AMÉRICA VRS OLIMPIA

Si bien es cierto en el juego de ida, el América no humilló a Olimpia, pero sí lo derrotó 2-1 en su feudo, en un partido que cuando el técnico del cuadro mexicano, Andre Jardine, apostó por su artillería pesada tuvo el dominio total del partido.

Ahora en casa se desconoce si guardará piezas, su figura el norteamericano, Alejandro Zendejas salió lastimado ante Rayados de Monterrey y tomando en cuenta el clásico mexicano ante Chivas del próximo fin de semana, será baja o por lo menos no iniciará en el once del equipo de Coapa.

Lo demás será una interrogante, aunque Jardine sabe que el patrón, Emilio Azcárraga, quiere esta copa y no arriesgará el pase, minimizando al Olimpia, equipo que ya los eliminó una vez del torneo en 1985.

Los «merengues» por su parte viajaron ilusionados, pero conscientes que van cuesta arriba, ambiente hostil, altura de la Ciudad de México y otras cosas como el resultado adverso que los obliga a ganar fuera de casa, pero aún así Eduardo Epinel y los jugadores de Olimpia van bien concentrados a hacer una digna participación que honre una vez más el escudo del más campeón de Honduras.

DATOS HISTORICOS:

La última visita de Olimpia al América fue el 13 abril del 2021, donde con gol de Jerry Bengtson derrotaron a los de Copa en el estadio Azteca.

CHAMPIONS CONCACAF 2026: ESTADIO HORARIO

Y TRANSMISIÓN—MÁS PRONÓSTICO—

AMÉRICA VRS OLIMPIA

Miércoles 11 febrero 2026

Estadio: Ciudad de los Deportes, México DF, 7 p.m.

Transmite: ESPN Deportes y Disney Plus

Árbitro: Drew Fischer (Canadá)

