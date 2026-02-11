Motagua por la revancha al «Suazo Córdova»

La quinta jornada del Torneo Clausura 12025-2026 se comienza a disputar esta tarde en el estadio Roberto Suazo Córdova de La Paz, donde el Motagua visita al Génesis, mientras en el Rubén Deras, CD Choloma espera a «potros» de Olancho y en el estadio Rubén Guifarro de Catacamas, el Juticalpa recibe al Real España.

La jornada se completa el jueves, con el duelo en Choluteca, donde Victoria visita a Lobos UPNFM y se cierra con el Marathón recibiendo a Platense en el estadio Olímpico «Mario Cofra Caballero».

GÉNESIS VRS MOTAGUA

El día de la revancha ha llegado para el Motagua, hoy enfrenta a Génesis en La Paz, donde perdieron en su debut en el torneo anterior, por ello reviste importancia histórica, pero además por los momentos que viven ambos, ya que Génesis no ha ganado y los «azules» quieren su segundo triunfo para acercarse al Real España líder del Torneo Clausura.

DATOS HISTÓRICOS

Único antecedente en el Roberto Suazo Córdova, 26 julio 2025, Génesis venció 2-1 a Motagua con goles de Ángel Tejeda y Jonathan Paz. Descuento «azul» de Óscar Padilla Discua.

CD CHOLOMA VRS. OLANCHO

Partido vital para CD Choloma, viene jugando bien, pero ya necesita ganar y hoy que recibe a potros de Olancho, deben apelar a su localía y su mejor momento para ganar en casa y con su público, mientras los visitantes llegan presionados por volver a triunfar en Liga y salir de los últimos lugares.

DATOS HISTÓRICOS:

Único antecedente en Choloma, 7 de diciembre del 2025, Olancho los goleó 4-0 con goles de Rodrigo Olivera (3) y Yemerson Cabrera.

JUTICALPA VRS REAL ESPAÑA

Una noche histórica en Catacamas, primer partido nocturno en el Rubén Guifarro y con cancha hibrida, una novedad que entrará en la historia cuando el líder invicto, Real España visita al Juticalpa FC que tiene preparada una sorpresa para doblegar a los sampedranos en un juego que promete grandes emociones en tierras olanchanas.

DATOS HISTÓRICOS:

Noche histórica, primer partido nocturno en el estadio Rubén Guifarro de Catacamas y primero de Juticalpa, anteriormente jugaron de local, Atlético Olanchano, Motagua y Olancho FC. (GG)

CLAUSURA 2025-2026: ESTADIO HORARIO

Y TRANSMISIÓN—MÁS PRONÓSTICO—

GÉNESIS VRS. MOTAGUA

Miércoles 11 de febrero del 2026

Estadio: Roberto Suazo Córdova, La Paz, 3:00 p.m.

Transmite: Deportes TVC

Árbitro: José Valladares

CD CHOLOMA VRS OLANCHO FC

Miércoles 11 de febrero de 2026

Estadio: Rubén Deras, Choloma, 5:15 p.m.

Transmite: Deportes TVC

Árbitro: Raúl Castro

JUTICALPA FC VRS REAL ESPAÑA

Miércoles 11 de febrero del 2026

Estadio: Rubén Guifarro, Catacamas, 7:30 p.m.

Transmite: Deportes TVC

Árbitro: Nelson Salgado

