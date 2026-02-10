Los Tigres destrozaron al Forge

En el segundo partido de este martes, los Tigres golearon 4-1 al Forge en el estadio Universitario.

El marcador global quedó 4-1 a favor de los Felinos tras el empate 0-0 tramitado la semana anterior en Canadá en un frío extremo.

En su debut con los Tigres, el delantero uruguayo Rodrigo «el Búfalo» Aguirre hizo el 1-0 con un remate de cabeza casi sobre la línea de meta al minuto 22.

Aguirre también se encargó de hacer el 2-0 con un disparo de zurda a segundo palo, al 71.

El Forge se acercó al 80 con un penal ejecutado por Brian Wright.

Apenas un minuto después, el argentino Ángel Correa firmó el 3-1 con un disparo desde los linderos del área.

La goleada de 4-1 se consumó al 86 cuando el brasileño Joaquim Pereira definió el 4-1 con un disparo fulminante en el área.

El rival de los Tigres en octavos de final saldrá de la llave entre el FC Cincinnati de Estados Unidos y el O&M, que se celebrará el 18 y el 25 de febrero (AFP)

