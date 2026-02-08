Sampedranos a primer pulso

La jornada 4 del torneo Clausura de la Liga Nacional tendrá como cierre el clásico de San Pedro Sula entre los equipos Marathón y Real España y el choque Platense y CD Choloma, también en la ciudad industrial.

DERBI

El clásico entre verdes y aurinegros será en el estadio Yankel Rosenthal y presenta a dos de los mejores equipos del campeonato.

Ambos clubes se han reforzado de gran forma para buscar el título y llegan al compromiso sin conocer la derrota.

Los verdes de la mano del argentino Pablo Lavallén van por su segundo triunfo y por frenar a la “máquina”. Tendrá a favor su cancha y sobre todo el aliento de su equipo.

Mientras que Real España del tico Jeaustin Campos busca seguir en la cima del torneo y llegar con mayor ritmo de competencia, confianza y ánimos a tope a su compromiso por la Copa de Campeones donde se medirá al LAFC de la MLS.

DATO HISTÓRICO

Será el partido número 72 de Marathón como local ante Real España en torneos cortos, con balance de 33 triunfos, 18 empates y 20 derrotas. Los verdes han ganado 5 de sus últimos 7 partidos como local ante sus vecinos, con 1 empate y 1 derrota.

MARATHÓN – REAL ESPAÑA

Fecha: Domingo 7-2-2026

Hora: 3:00 pm.

Árbitro: Jefferson Escobar

Estadio: Yankerl Rosenthal, SPS

PLATENSE – CD CHOLOMNA

En el duelo que podrá fin a la jornada, Platense jugará de local en el estadio Olímpico de San Pedro Sula ante los “maquileros” del CD Choloma, debido a que el Excélsior no está habilitado para juegos nocturnos.

Los pupilos de Raúl Cáceres no han tenido un buen inicio de torneo, son últimos en la tabla con un punto y hoy saldrán con todo por su primer gane.

De igual forma el Choloma saldrá por su primer triunfo que le permita escalar en la tabla y comenzar a dejar la zona del descenso.

DATO HISTÓRICO

En el último enfrentamiento de estos equipos celebrado 21 de noviembre del 2025, Platense goleó 4-1 al Choloma, en el cierre de las vueltas regulare del Apertura, con cuatro goles de Erick Puerto, el descuento de los cholomeños lo hizo Leyder Anaya.

PLATENSE – CD CHOLOMA

Fecha: Domingo 7-2-2026

Hora: 5:15 pm.

Árbitro: Julio Güity

Estadio: Olímpico, SPS

