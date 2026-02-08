SAN PEDRO SULA. El Platense sigue sin ganar y el fantástico equipo “escualo” del Torneo Apertura no aparece por ningún lado y en esta ocasión, empató 1-1 ante CD Choloma en duelo realizado en el estadio Olímpico “Mario Cofra Caballero”.

Por los locales anotó José Carlos López de cabeza (73), pero lo igualó el colombiano Joan Quejada (89).

EL JUEGO:

Platense sigue sin ganar en cuatro partidos, esta vez se dejó empatar sobre el filo del mismo ante un CD Choloma que no se rindió hasta el final.

Platense y Choloma jugaron bien en ambos lados, pero fue el Platense que abrió la cuenta luego de tanta presión en un tiro de esquina de Ofir Padilla que metió de esta el zaguero argentino José Carlos López.

Parecía que por fin ganaría Platense, pero en una gran acción del colombiano Leider Anaya de taquito habilitó a su paisano Joan Quejada, quien venció a Javier Orobio para el emotivo 1-1 en el Olímpico.

El empate no abona a ninguno, pero en el caso de CD Choloma se mantiene a tres puntos de Victoria y seis de Génesis en la tabla del no descenso. (GG)

FICHA TÉCNICA:

PLATENSE (1): Javier Orobio, Brandon Santos, José Carlos López, Elías García, Georgie Welcome (Erick Puerto) (46), Ofir Padilla, Hebert Núñez (Rembrandt Flores) (46), Manuel Salinas (Moisés Rodríguez) (86), Samuel Pozantes, Sebastián Espinoza (César Canales) (67) y Edwin Solano (Daniel Carter) (81).

GOLES: José Carlos López (73)

AMONESTADOS: Brandon Santos

EXPULSADOS: Daniel Carter Bodden (90 +5)

CD CHOLOMA (1): José Pineda, Joan Quejada, Brayan Barrios, Gustavo Padilla (Moisés Alvarado) (46) (Elí Palma) (77), Jonathan Córdoba, Jordi Franco, Rosell Arias (Cristian Canales) (67), Daniel Rocha, Yetson Chávez (John Paul Suazo) (77), Marco Aceituno (Leider Anaya) (77) y Carlos Fernández.

GOLES: Joan Quejada (89)

AMONESTADOS: Brayan Barrios, Yetson Chávez y Joan Quejada.

EXPULSADOS: Carlos Fernández (65)

ÁRBITRO: Julio Guity

ESTADIO: Olímpico “Mario Cofra Caballero”

Noticias Patrocinadas