Previa
Real Madrid no falla en Mestalla
El Real Madrid se impuso 0-2 al Valencia en un encuentro plano por parte de los dos equipos, en el que una jugada individual de Álvaro Carreras en el minuto 65 encarriló el triunfo visitante y en el que Kylian Mbappé sentenció en el añadido al Valencia de un Carlos Corberán muy criticado por Mestalla.
Alineaciones:
Valencia: Dimitrievski; Núñez, Cömert, Copete, Gayà; Rioja, Pepelu, Ugrinic, Danjuma; Beltrán y Hugo Duro.
Real Madrid: Courtois; Dani Jiménez, Asencio, Huijsen, Álvaro Carreras; Arda Güler, Valverde, Tchouaméni, Camavinga; Mbappé y Gonzalo.
Noticias Patrocinadas
Ver Más
8 febrero, 2026
Real Madrid pasa el examen de Mestalla
8 febrero, 2026
PSG da «manotazo» al Marsella
8 febrero, 2026
Bayern humilla al Hoffenheim
8 febrero, 2026
Arriaga recibe alta médica
8 febrero, 2026
Entretiempo: Marathón (0)-(0) Real España
La Bicolor27 enero, 2026
Hace 19 años Honduras y Dinamarca empataron en el estadio Nacional
Más de Honduras6 febrero, 2026
Recordando a Flavio Ortega, ex goleador y técnico brasileño destacado en Honduras
Más de Honduras3 febrero, 2026
14 años sin el legendario «Popo» Godoy
Más de Honduras6 febrero, 2026
El inolvidable gol de Patrocinio Sierra ante Olimpia
Embajadores26 enero, 2026
Karen Atala, nueva presidenta de la Federación de Ecuestre de Honduras
Más de Honduras23 enero, 2026
Carlos «Chato» Padilla: «Vamos con filosofía y sangre ganadora»
Más de Honduras23 enero, 2026
Hernán «Tota» Medina: «Vemos la necesidad de un defensa y un delantero»
Más de Honduras23 enero, 2026
Michel Perelló: «La meta es ayudar al equipo a mantenerse en la Liga»
Más de Honduras23 enero, 2026
Yaudel Lahera llega ilusionado al Victoria
Más de Honduras17 enero, 2026