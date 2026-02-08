Real Madrid no falla en Mestalla

El Real Madrid se impuso 0-2 al Valencia en un encuentro plano por parte de los dos equipos, en el que una jugada individual de Álvaro Carreras en el minuto 65 encarriló el triunfo visitante y en el que Kylian Mbappé sentenció en el añadido al Valencia de un Carlos Corberán muy criticado por Mestalla.

Alineaciones:

Valencia: Dimitrievski; Núñez, Cömert, Copete, Gayà; Rioja, Pepelu, Ugrinic, Danjuma; Beltrán y Hugo Duro.

Real Madrid: Courtois; Dani Jiménez, Asencio, Huijsen, Álvaro Carreras; Arda Güler, Valverde, Tchouaméni, Camavinga; Mbappé y Gonzalo.

