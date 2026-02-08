Real España gana el clásico y sigue líder del Clausura

El clásico de San Pedro Sula se pintó de aurinegro, con el triunfo del Real España 1-0 sobre Marathón, en el estadio Yankel Rosenthal.

El derbi de la ciudad industrial tuvo muchas emociones y polémica, con el triunfo la “máquina” es puntero solitario del torneo Clausura con 10 puntos, y de paso puso fin al invicto de sus vecinos que se quedan con 5 unidades.

En el primer tiempo las acciones no fueron las esperadas en la previa, ambos equipos salieron cautelosos. Un remate de Gonzalo Ritacco desviado, un cabezazo de David Sayago que pasó cerca y un flojo disparo de Joh Benavidez fue lo más claro de Real España.

Por su parte Marathón estuvo cerca de abrir el marcador con un doble remate de José Aguilera que contuvo en ambas ocasiones Luis “Buba” López.

En el complemento el juego mejoró, ambos clubes salieron con sus líneas más adelantadas y buscando el arco rival.

Alexy Vega con remate potente hizo volar a López, la respuesta de los visitantes no se hizo esperar Darixon Vuelto y Roberto Osorto de larga distancia, casi convierten.

La polémica del clásico llegó al a los 89 minutos Carlos Pérez recibió solo por la banda izquierda y con toque elevado venció a López, pero el central Jefferson Escobar anuló la acción por supuesto fuera de juego del jugador verde que marcó su asistente Lourdes Noriega.

Las protestas y quejas en el banco y afición de Marathón no se hicieron esperar para la cuarteta.

Posteriormente Nixon Cruz fue derribado por el meta Samudio y Escobar marcó lanzamiento de penal, falta que protestó la gente de los verdes por un supuesto fuera de juego.

Eddie Hernández ejecutó el penal y lo hizo de forma sobresaliente poniendo el 1-0 que le dio el triunfo a su equipo sobre su archirrival.

Alineaciones:

Marathón (0): César Samudio; Maylor Núñez (Samuel Elvir 78’), Henry Figueroa, Javier Rivera, José Aguilera; Francisco Martínez, Isaac Castillo (Odín Ramos 61’), Damin Ramírez, Alexy Vega (Carlos Pérez 78’); Nicolás Messiniti y Rubilio Castillo (Brayan Moya).

Goles:

Amonestados: J. Rivera (65’), M. Núñez (77’), C. Samudio (90’)

Expulsados:

Real España (1): Luis López; Carlos Mejía (Dixon Palacios 90+7’), Devron García, Daniel Aparicio, Franklin Flores; Jack Baptiste, Gonzalo Ritacco (Roberto Osorto 61’), Antony García (Juan Capeluto 90+7’), Jhow Benavidez, Darixon Vuelto (Nixon Cruz 61’) y David Sayago (Eddie Hernández 85’).

Goles: E. Hernández (90+6’)

Amonestados: D. Aparicio (23’), D. Sayago (87’), R. Osorto (90+8’)

Expulsados:

Árbitro: Jefferson Escobar

Estadio: Yankel Rosenthal

