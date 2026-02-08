Sub-17 de Honduras vence a Guyana y se acerca al Mundial

La selección Sub-17 de Honduras inició con un triunfo su participación en el premundial de Concacaf, clasificatorio al Mundial de Catar 2026, al golear 4-2 a Guyana en el estadio Morazán de San Pedro Sula.

El partido entre hondureños y guyaneses era correspondiente a la fecha dos del grupo H del clasificatorio de Concacaf.

Con el gane el equipo nacional es primero de la llave con 3 puntos y por diferencia de goles, Guyana se quedó con tres tras sus dos juegos.

Milton Moya (18′), Eduardo Romero (38′), Denzel Arzú (68′) y Josué Ortega (79′), anotaron para los catrachos.

Descontó para los caribeños Matthew Stewart (23′ y 32′).

Honduras podrá certificar su clasificación al Mundial este miércoles que juegue con Bermudas.

La selección Sub-17 que dirige el entrenador hondureño Merling Paz, busca llegar a su sexto mundial en la categoría, luego de sus participaciones en Corea del Sur 2007, Nigeria 2009, Emiratos Árabes Unidos 2013, Chile 2015 e India 2017.

Alineaciones:

Honduras (4): Juan Quesada, Kevin Pérez (Charli Chávez 76’), Denzel Arzú, Jefferson Güity (Heiner Reyes 64’), Leandro Padilla, Eduardo Romero, Yeiron Arzú, Milton Moya, Mike Arana, Miguel Castillo (Josué Ortega 45’) y Nelson Castillo.

Goles: M. Moya (18) y E. Romero (38’), D. Arzú (68′) y J. Ortega (79′)

Amonestados: E. Romero (25’)

Expulsados:

Guyana (2): Nyall Kendall, Nyron Barrow (David Williams 78’), Tamer Unver, Joshua Morris, Malachi Patrick, Maximus Cato, Jerimiah Welcome (Traivon Smith 46’), Jaden Tasher (Levi Sthephen 46’), Micaiah De Freitas (Darius Chester 89’), Mark Glasgow y Matthew Stewart.

Goles: M. Stewart (23’ y 32’)

Amonestados: J. Welcome (57’), T. Smith (76’) y M. Glasgow (80’)

Expulsados:

Árbitro: Félix Mojijca (Nicaragua)

Estadio: Morazán

