El bicampeón a Choluteca

La cuarta jornada de la Clausura 2025-2026 continúa este sábado con dos importantes partidos, en el estadio Emilio Williams de Choluteca, Lobos de la UPNFM, recibe al bicampeón nacional, Olimpia, mientras por la noche en el estadio Nacional, Motagua espera al Victoria.

El domingo se cierra la jornada con el clásico sampedrano entre Marathón y Real España en el estadio Yankel Rosenthal y en el estadio Olímpico «Mario Cofra Caballero», el Platense encara al CD Choloma.

UPNFM VRS OLIMPIA

Es un partido importante para ambos, los locales quieren por fin ganar y quieren mejor incentivo ante Olimpia, aprovechan las condiciones de la cancha y con un planteo adecuado y salomón nazar para meterse en el pelotón líder, mientras Olimpia busca el liderato en un partido sucesivamente ganable, pero deben postarlo en la cancha.

DATOS HISTÓRICOS:

Lobos de la UPNFM no derrotan al Olimpia en Choluteca desde el 24 abril 2024, solitario gol de Jefryn Macías.

MOTAGUA VRS. VICTORIA

Motagua que viene de un vibrante empate 2-2 con Real España, no tendrá un partido fácil, aunque es favorito, ya que el Victoria de Hernán «La Tota» Medina tiene buen equilibrio defensivo y con la llegada del panameño Rolando Blackburn debería poner en aprietos a los «azules».

Con todo y lo bien que juega Victoria, el gran favorito es el local, puesto que tiene un plantel al que se le debe exigir ganar y apuntar al título.

DATOS HISTÓRICOS:

Victoria no derrota a Motagua en el Nacional desde el 25 de noviembre del 2023, solitario gol azul de Agustín Auzmendi (p), mientras por los ceibeños marcaron Alexi Vega (p), Héctor Aranda y Diego Rodríguez. (GG)

CLAUSURA 2025-2026: ESTADIO HORARIO

Y TRANSMISIÓN—MÁS PRONÓSTICO—

UPNFM VRS OLIMPIA

Sábado 7 febrero 2026

Estadio: Emilio Williams Agasse, Choluteca, 5:15 p.m.

Transmite: Deportes TVC

Árbitro: Said Martínez

VICTORIA VRS REAL SOCIEDAD

Sábado 7 febrero 2026

Estadio: Nacional, Tegucigalpa, 7:30 p.m.

Transmite: Deportes TVC

Árbitro: David Cruz

