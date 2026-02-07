Motagua tropieza con el Victoria

Los azules del Motagua desaprovecharon una gran oportunidad de subir a los primeros lugares del torneo Clausura, al empatar de local 1-1 ante Victoria, en partido realizado en el estadio Nacional de Tegucigalpa.

Fue el segundo empate consecutivo del equipo capitalino, que llegó a 5 puntos, ante un conjunto ceibeño que logró un punto de oro en sus aspiraciones por alejarse de la zona del descenso y salvar la categoría.

Motagua a pesar que dominó el juego y tuvo varias opciones de anotar, no tuvo la puntería para liquidar al rival.

Jefryn Macías puso a ganar a las “águilas” al minuto 34, tras desviar un centro de Rodrigo Gómez.

La felicidad duró poco para los de casa, Victoria rápidamente empató y lo hizo por medio de un golazo del capitán Rodolfo Marcelo Espinal, quien de larga distancia fusiló a Luis Ortiz para el

1-1.

En el complemento los dirigidos por el español Javier López buscaron el segundo gol, pero sus remates no fueron efectivos en el marco de Michael Perelló.

Macías estuvo cerca del segundo al rematar potente y frente al marco salvó el defensa Samuel Card con su cuerpo. Luego Marcelo santos frente al marco remató de cabeza y lo hizo desviado.

El brasileño Romario da Silva, solo frente al marco no pudo enderezar un centro de Denis Meléndez, fallando la opción más clara de la segunda parte.

Alineaciones:

Motagua (1): Luis Ortiz, Oscar Padilla, Ricky Zapata (Luis Vega 65’), Rodrigo Gómez, Marceo Santos, Romario da Silva (Alejandro Reyes 83’), Rodrigo De Olivera, Jefryn Macías (Denis Meléndez 65’), Giancarlo Sacaza, Cristhopher Meléndez y Carlos Mejía (Jorge Serrano 55’).

Gol: J. Macías (34’)

Amonestados:

Expulsados:

Victoria (1): Michael Perelló, Oscar Barrios (Oscar Suazo 90’), Elvin Oliva, Allan Banegas, Carlos Matute (Kolton Kelly 35’), Rolando Blackburn (Samuel García 77’), Avner Portillo (Anthony Hernández 77’), Yaudel Lahera, Rodolfo Espinal, Ángel Barrios y Samuel Card (José Sánchez 90’).

Gol: R. Espinal (37’)

Amonestados: S. Card (35’), A. Banegas (50)

Expulsados:

Árbitro: David Cruz

Estadio: Nacional

