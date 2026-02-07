Olimpia vuelve al triunfo

Con anotación de Jerry Bengtson, Olimpia venció de visita 1-0 a Lobos UPN, en el segundo partido de la jornada 4 del torneo Clausura de la Liga, celebrado en el estadio Emilio Williams de Choluteca.

Los bicampeones tras sus dos empates con los equipos de Olancho y su caída ante el Ámérica de México, volvió al triunfo y se ubica como líder provisional del campeonato al llegar a 8 puntos, de paso propinaron la primera derrota a los universitarios en la competencia.

Olimpia jugó ante los “estudiosos” con un equipo alterno, su técnico Eduardo Espinel, hizo 10 cambios en comparación al once que utilizó ante el América de México el pasado martes, pensando en la revancha del miércoles en ciudad de México.

El “charrúa”, hizo debutar al portero Onán Rodríguez y al joven Anthony Ortiz, para darle descanso a sus figuras.

En el primer tiempo Lobos fue mejor, controló más el esférico y tuvo muchas llegadas, pero no pudo aprovechar. Luis López de cabeza intentó, luego Cristian Gutiérrez con disparo colocado probó y Janiel Ruiz de cabeza buscó abrir el marcador, pero en todas el debutante Rodríguez contuvo.

Para el complemento Olimpia mejoró con el ingreso de algunos de sus titulares, y en su primera llegada clara no falló.

Jerry Bengtson aprovechó un saque de banda largo de Raúl García para rematar al fondo y poner el 1-0 del juego.

Lobos no tuvo reacción y terminó cayendo en el juego de los visitantes que se adueñaron del balón y llegando a placer.

Olimpia ahora cambia de chip y se alista para viajar a México donde buscará la hazaña de eliminar al favorito América.

Alineaciones:

Lobos (0): Alex Güity, Luis López, Geremy Rodas, José García, Jonathan Núñez, Cristian Gutiérrez, Eliu López (Justin Ponce 70’), Cristofher Hernández (Enrqiue Vásquez 60’), Kilmar Peña (Roberto Moreira 45’), Leonardo Herrelein (Elmer Güity 60’) y Janiel Ruiz (Jairo Róchez 45’).

Goles:

Amonestados: L. Herrelein (3), C. Ardón (52’), L. López (79’)

Expulsados: J. García (90’)

Olimpia (1): Onán Rodríguez, Elison Rivas, Clinton Bennet, Félix García, Edwin Lobo, Raúl García, Santiago Ramírez (Emanuel Hernández 60’), Josman Figueroa (José Mario Pinto 72’), Maynor Arzu (Kevin Güity 60’), David Flores (Anthony Ortiz 84’) y Jerry Bengtson (Yustin Arboleda 60’).

Goles: J. Bengtson (59’)

Amonestados: E. Rivas (11’), J. Figueroa (69’)

Expulsados:

Árbitro: Said Martínez

Estadio: Emilio Williams

