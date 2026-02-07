Connect with us

Previa

Barcelona sigue líder

Publicado

Con los goles de Robert Lewandowski, Lamine Yamal y Marc Bernal, el Barcelona derrotó  al Mallorca (3-0) en el Spotify Camp Nou y afianzó su condición de líder de LaLiga EA Sports, en un partido en el que los azulgranas fueron de menos a más.

Noticias Patrocinadas

Etiquetado en:
Ver Más

TABLA LIGA NACIONAL

Derechos Reservados © 2025 Diario Deportivo MÁS, Honduras Centro América. Politica de Privacidad