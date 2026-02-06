Juticalpa FC en busca de la cima

La cuarta jornada del Torneo Clausura 2025-2026, inicia este viernes y se traslada al estadio Juan Ramón Brevé, donde el Juticalpa FC, intentará retomar la senda del triunfo, recibiendo en su casa al Génesis FC, en duelo pactado para las 7:00 pm.

JUTICALPA FC – GÉNESIS FC

El Juticalpa FC, en el quinto lugar de la tabla de colocaciones, pero con dos partidos consecutivos sin conocer la victoria, buscará dar un golpe de autoridad en casa y por ahí darle alcance al líder Real España, cuando reciba al Génesis FC, equipo que aún no ha ganado en el Clausura 2026 de la Liga Nacional y que se mantiene en la décima posición.

Los dirigidos de Humberto Rivera viene de conseguir un empate 2-2 frente al Olimpia, mientras que Génesis no pudo hacerse fuerte en casa ante el CD Choloma, en un encuentro que incluyó un penal fallado por su goleador Ángel Tejeda.

Este será el cuarto partido del olanchano como local ante Génesis FC sin poder lograr un triunfo. En los tres enfrentamientos previos en esta condición registra dos empates y una derrota, con apenas un gol anotado y dos recibidos.

Para el entrenador de los “caninos” será un verdadero reto, puesto que atraviesa una racha de 10 partidos consecutivos sin ganar como visitante y además busca salir de la incómoda posición que lo convierte como uno de los favoritos al descenso. (CR)

DATO HISTÓRICO

En el último duelo entre ambos celebrado el pasado 2 de diciembre del año anterior, empataron 2-2 por la jornada 21 en el Estadio Roberto Suazo Córdoba de La Paz.

CLAUSURA 2025-2026: ESTADIO HORARIO

Y TRANSMISIÓN

JUTICALPA FC VRS. GÉNESIS FC

Viernes 6 de febrero 2026

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Juan Ramón Brevé

Transmite: TVC

Árbitro: Luis Mejía

