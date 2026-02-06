Empate emotivo en el Juan Ramón Brevé

JUTICALPA. Juticalpa y Génesis lucharon en un partido muy parejo realizado en el Juan Ramón Brevé Vagas que concluyó 1-1.

Los locales en la primera jugada del juego anotaron en redefinición de Yervis Gutiérrez, pero los visitantes lo empataron con golazo del brasileño Gabriel a Araujo a los 13 minutos.

EL JUEGO:

En un partido arduamente disputado en donde ambos porteros vieron acción, Juticalpa y Génesis empataron 1-1.

Los locales apretaron desde el inicio y en una rápida, a los 13 segundos en una asistencia de Jair Medrano, anotó la otra figura joven Yervis Gutiérrez al batir sin problemas Dayan Rodríguez, quien fue anticipado por el atacante contrario.

Ese gol presagiaba un juego para los locales, pero poco a poco se fueron diluyendo, el rival se fue acercando al pórtico contrario hasta que igualó el juego.

En una jugada de falta de tiempo libre, el brasileño Gabriel Araújo anotó el golazo de la noche, remate por sobre la barrera que dejó parado al veterano Denovan Galileo Torres cuando apenas se disputaban 13 minutos.

Juticalpa pudo ganar con gol de Aldo Fajardo, quien recibió asistencia de Medrano, pero su definición fue deficiente y a un lado de la portería, fallando inexplicablemente esa opción clara de gol.

A partir de allí fue un duelo y vuelta con opciones en más porterías, pero los defensores fueron usados por los zagueros y porteros contrarios.

Para Génesis es su segundo punto en el Clausura, mientras Juticalpa es cuarto de la Liga con cinco puntos. (GG)

FICHA TÉCNICA:

JUTICALPA (1): Denovan Torres, Axel Gómez, Jair Medrano, Junior García (Fabricio Galindo) (75), Fabricio Silva, Wysdom Quayé, Yervis Gutiérrez (Ilian Rapopport) (75), Roger González, Marcelo Canales (Messy Cerrato) (64), Aldo Fajardo (Diego Ledesma) (64) y Luis Hurtado (Luis Lacayo) (64).

GOLES: Yervis Gutiérrez (33 segundos)

AMONESTADOS: Junior García y Jair Medrano

EXPULSADOS: Ninguno

GÉNESIS (1): Dayan Rodríguez, Christopher Fonseca (Jefrey Miranda) (90), Allans Vargas, Ismael Santos, Gabriel Araujo (Juanes Ramos) (90), Daniel Meléndez, Joshua Nieto, Edwin Maldonado, Ángel Tejeda, Carlos Arzú (Juan Riascos) (60) y Brayan Félix.

GOLES: Gabriel Araujo (13)

AMONESTADOS: Ismael Santos y Brayan Félix.

EXPULSADOS: Ninguno

ÁRBITRO: Luis Mejía

ESTADIO: Juan Ramón Brevé

Noticias Patrocinadas