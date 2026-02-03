Olimpia – América: Duelo con sabor a revancha

Ostentando su título número 40 y con números que preocupan a su adversario, el Olimpia inicia su camino este martes en la Concacaf Copa de Campeones 2026, enfrentando a un América de México con etiqueta de favorito y respaldado por su historial internacional.

La Copa de Campeones 2026 abre el telón este martes las 8:00 pm en el estadio “Chelato Ucles” en Tegucigalpa, en un duelo con sabor a revancha, mucha historia y con un Olimpia con todo su “arsenal” a disposición. para hacerle frente al poderío económico y la jerarquía del equipo mexicano .

Pese a lo anterior los números muestran una paridad sorprendente que pone en alerta al conjunto dirigido por André Jardine, puesto que, para estas instancias, el “león” catracho ha demostrado que no se achica ante el gigante de la Liga MX.

De hecho, en el balance histórico dentro de la máxima competición, el albo mantiene una ligera ventaja sobre los azulcremas y hoy ante su afición intentará ampliar su dominio, con jugadores recuperados de sus lesiones, tal es el caso de Jorge Álvarez y Edwin Rodríguez, que recientemente se superaron sus lesiones.

Caso contrario del rival mexicano, puesto que a su arribo el domingo anterior anunció un plantel diezmado, luego de la inesperada salida de álvaro Fidalgo , quien ya fue presentado como refuerzo del Real Betis de la Liga Española y la baja del francés Allan Saint -Maximin , quien supuestamente se fue por problemas de racismo.

UN AMÉRICA SIN EXCUSAS

Aun así, el cuadro dirigido por André Jardine asegura que no hay excusas y busca imponer condiciones desde el partido de ida y encaminar su clasificación a la siguiente ronda del torneo.

Con un plantel en franca transformación, el América, pensando en la conquista de la Concacaf , una asignatura pendiente para el entrenador brasileño André Jardine, tricampeón mexicano y quien se encuentra enfocado en la reconfiguración de su escuadra.

Desde que asumió el mando de las Águilas a mediados de 2023, Jardine ha sufrido dos duras eliminaciones en la Copa de Campeones: en las semifinales de 2024 ante el Pachuca y en cuartos de 2025 contra Cruz Azul.

DATOS HISTORICOS

El último antecedente entre ambos se registró en la vuelta octavos Concachampions 2021, donde Olimpia cayó 1-0 jugando de local .

PARTIDO: OLIMPIA VRS CLUB AMÉRICA

Fecha: Martes, 3 de febrero de 2026

Hora: 8:00 PM / Hora de Honduras)

Lugar: Estadio “Chelato Uclés”

Árbitro: Ismael Elfath / USA

Transmisión: Fox ONE

