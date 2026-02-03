Olimpia doblegado por el América

Olimpia complicó sus aspiraciones de avanzar en la Copa de Campeones de la Concacaf, al caer de local 2-1 ante el Club América de México, en el juego de ida de la fase previa, celebrado en el estadio Nacional de Tegucigalpa.

Los albos fueron sorprendidos por el conjunto azteca y de no ser por su capitán y portero Edrick Menjívar, se hubiesen llevado una goleada ante su público.

Con el resultado los dirigidos por Eduardo Espinel tienen que ganar en la revancha con dos goles de diferencia para poder avanzar ante uno de los favoritos del torneo.

LAS ACCIONES

En el primer tiempo el equipo hondureño tuvo un inicio prometedor, controlando el balón y llegando con claridad al marco de los mexicanos.

Jorge Benguché fue el jugador encargado de llevar el peligro, primero probó de larga distancia, luego remató frontal y el portero Luis Malagón mandó al tiro de esquina, y luego erró al disparar suave y desviado frente al marco.

Fallos que luego pesaron, porque los americanistas lograron conjuntarse y apoderarse del balón.

Antes del descanso los visitantes enmudecieron el Nacional, el chileno Víctor Dávila aprovechó un rebote dentro del área y fusiló a Menjívar para poner el 1-0 de las acciones.

En el complemento Olimpia avivó sus esperanzas al empatar las acciones con un golazo de Jorge Álvarez, el volante catracho fuera del área fusiló a Malagón quien adornó el tanto con su volada.

Seguidamente Benguché de cabeza mandó al fondo, pero el central Ismail Elfath, anuló la acción por supuesto fuera de juego del artillero. Luego el “mango” Sánchez de tiro libre hizo volar Malagón, quien de puños salvó la remontada.

Con un Olimpia volcado al ataque el técnico del América, el brasileño André Jardine modificó su esquema y le dio más vitalidad a su equipo con el ingreso de Alejandro Zendejas y Brian Rodríguez, permutas que llegaron a revolucionar a los visitantes que nuevamente se apoderaron del balón y llevaron mucho trabajo al portero Menjívar.

El meta de los “leones” evitó en cinco ocasiones el gol de los aztecas, primero tapó dos remates de cabeza del uruguayo Sebastián Cáceres, luego disparos de Rodríguez y Sendejas, un remate de Ramón Juárez.

Donde no pudo Menjivar fue al minuto 87, el meta rechazó un tiro cruzado de Rodríguez y en el rebote atento Juárez sin marca anotó el gol del triunfo.

La revancha será el miércoles 11 en el estadio Banorte de Ciudad de México.

Alineaciones:

Olimpia (1): Edrick Menjívar, Kevin Güity, Clinton Bennett (Santiago Ramírez 88’), Emanuel Hernández, Facundo Queiroz, Carlos Sánchez, Jorge Álvarez, Edwin Rodríguez (Jerry Bengtson 79’), Agustín Mulet, José Mario Pinto y Jorge Benguché.

Goles: J. Álvarez (49’)

Amonestados: A. Mulet (63’), F. Queiroz (79’)

Expulsados:

América (2): Luis Malagón, Sebastián Cáceres (Alan Cervantes 90’), Ramón Juárez, Kevin Álvarez, Cristian Borja, Jonathan dos Santos (Miguel Vázquez 90’), Rodrigo Dourado, José Raúl Zúñiga (Alejandro Zendejas 60’), Alexis Gutiérrez (Brian Rodríguez 60’), Erick Sánchez y Víctor Dávila.

Goles: V. Dávila (45’) y R. Juárez (87’)

Amonestados: R. Dourado (41’)

Expulsados:

Árbitro: Ismail Elfath (EE.UU.)

Estadio: Nacional

