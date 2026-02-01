Partido finalizado: Real España (2) – (2) Motagua

Con un segundo tiempo de emociones, goles y mucha polémica, el Real España, logró mantenerse en el primer lugar de la tabla de colocaciones, luego de igualar 2-2, ante un Motagua que vino de abajo, pero que en los minutos finales se dejó arrebatar el triunfo, en la Fecha 3 del Torneo Clausura 2025-2026.

LAS ACCIONES

Real España y Motagua se encontraban en el primer clásico oficial de la temporada del torneo, en un pulso vital para para dar un golpe de autoridad en la tabla de colocaciones, el sampedrano con la gran oportunidad de escaparse con el primer lugar luego de los traspiés de Olimpia y Marathón, ante un capitalino, intentando sumar tres puntos, para colocarse como nuevo líder.

Estos antecedentes hicieron que la afición se hiciera presente en regular cantidad al escenario, sin embargo, en la primera mitad, no pasó casi nada, el duelo se jugaba como en cámara lenta y tan solo algunas jugadas sueltas de David Sayago y una tarjeta amarilla para Darixon Vuelto, sacaban al respetable del aburrimiento.

Las emociones eran escazas, el público se impacientaba y el 0-0 se agigantaba, pero después de 40 minutos para el olvido, llegó un lance que rompería la paridad, porque en esa faceta, tuvo que ser Darixon Vuelto el que pusiera a ganar 1-0 al cuadro aurinegro.

Cobro vida el compromiso y antes de finalizar la primera parte, se vino la reacción azul, el juego se volvió de ida y vuelta y en esa instancia, Rodrigo de Olivera convirtió el 1-1 al 44’, dejando buenas sensaciones para una complementaria que estaba por iniciar.

Tras las duchas, el “ciclón” montó una presión asfixiante con las líneas muy adelantadas y no tardó mucho para darle vuelta al marcador, porque al 55’, Óscar Discua ya los ponía a ganar 2-1.

Con el resultado en contra, la “maquina” se fue con todo en busca de la igualada, sus llegadas fueron interminables y en esa instancia, una falta penal que convirtió en gol Eddie Hernández al 83’, bastó para llegar al definitivo 2-2 y con esto mantener el primer lugar de la tabla de colocaciones. (CR)

FICHA TÉCNICA

ALINEACIONES:

REAL ESPAÑA (2) – Luis López; Edson Palacios (Carlos Mejía 68’), Juan Capeluto, Devron García, Franklin Flores; Gonzalo Ritacco (Edson Arzú 90+5’), Anthony García (Eddie Hernández 68’) , Jhow Benavídez, Jack Baptiste, Darixon Vuelto (Nixon Cruz 78’), David Sayago.

Técnico: Jeaustin Campos

Goles: Darixon Vuelto (40’), Eddie Hernández (83′ penal)

Amonestados: Darixon Vuelto, Devron García, David Sayago, Franklin Flores

Expulsados: No hubo

Árbitro: Said Martínez

Estadio: Francisco Morazán

MOTAGUA (2) – Luis Ortiz, Cristopher Meléndez, Marcelo Santos, Giancarlo Sacaza, Clever Portillo, Óscar Discua, Jordan García (Carlos Palma 70’, Luis Santamaria 90+1’)), Rodrigo Gómez, Jeffryn Macías (Luis Vega 80’), Romario Da Silva (Carlos Mejía 70’), Rodrigo de Olivera (Aaron Barrios 70’).

Técnico: Javier López

Goles: Rodrigo de Olivera (44’), Óscar Discua (55’)

Amonestados: Rodrigo Gómez, Luis Ortiz, Carlos Palma

Expulsados: Clever Portillo

