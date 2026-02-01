«Potros» perdonaron a los Lobos

JUTICALPA.- En una jornada de empates, el cierre de la misma no difirió, ya que “potros” de Olancho y Lobos de la UPNFM finalizaron 1-1.

Los visitantes ganaban con gol de Cristian “Pin” Gutiérrez a los 21 minutos, pero Clayvin Zúniga empató a los 46.

LAS ACCIONES:

El primer tiempo fue para el olvido para los locales, el colombiano Jhon Jairo López tuvo que recomponer en el segundo tiempo con dos cambios ya que el once inicial no caraburaba, ni ejecutaba lo planeado.

De hecho, fueron los Lobos los que llegaron más, pero apenas aprovecharon la que tuvo Cristian “Pin” Gutiérrez en una gran asistencia de Jonathan Núñez a los 21 minutos.

Potros quisieron reaccionar en el primer tiempo, pero no pudieron definir, aunque en el arranque del segundo tiempo igualaron con gol de Clayvin Zúniga, apoyado por una gran asistencia de Yeison Mejía, que en el primer tiempo perdió una sola frente a Alex Guity.

Ese gol ayudó a “potros” a tomar la manija del partido, pero no tuvieron fortuna, Zúniga no volvió a anotar, Ángel Villatoro, Kevin López y Marlon “Machuca” Ramírez se encontraron con una gran muralla, Alex Guity que les negó el gol en varias ocasiones.

Olancho y Lobos siguen sin ganar en el Torneo Clausura, aunque están lejos del descenso, todavía no se meten en el pelotón por la liguilla. (GG)

FICHA TÉCNICA:

OLANCHO (1): Harold Fonseca, Óscar Almendares, Juan Lasso, Carlos Argueta, Omar Elvir (Stedman Pérez) (46) (Diego Rodríguez) (71), Juan Delgado, Gabriel Leiva, Nelson Muñoz, Yeison Mejía (Kevin López) (75), Roger Reyes (Marlon Ramírez) (46) y Clayvin Zúniga (Ángel Villatoro) (78).

GOLES: Clayvin Zúniga (46)

AMONESTADOS: Gabriel Leiva

EXPULSADOS: Ninguno

UPNFM (1): Alex Guity, José García, Luis López, Eliu López, Justin Ponce (Aarón Zúniga) (78), Janiel Martínez (Jeremy Rodas) (46), Roberto Moreira (Jairo Róches) (61), Jonathan Núñez (Junior Padilla) (78), Leonardo Herrlein, Cristian Gutiérrez (Jonathan Mejía) (85) y Christopher Ardón.

GOLES: Cristian Gutiérrez (21)

AMONESTADOS: Junior Padilla, José García, Janiel Martínez.

EXPULSADOS: Ninguno

ÁRBITRO: Nelson Salgado

ESTADIO: Juan Ramón Brevé, Juticalpa

