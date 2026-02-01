Empate sin goles en el «Suazo Córdova»

LA PAZ. En un partido arduamente disputado en el estadio Roberto Suazo Córdova, Genesis y CD Choloma igualaron merecidamente sin goles.

El equipo local falló un penal a través Ángel Tejeda, mientras los visitantes terminaron con 10 hombres al salir expulsado el panameño Eiver Florez (75).

EL JUEGO:

Dos equipos en apuros, en zona de descenso, pelearon con todo por esos tres puntos, en donde por ratos la visita se vio más agresiva, pero con poca profundidad sin complicar a Dayán Rodríguez.

Por su parte, los locales se insinuaron bastante, pero la zaga cholomeña estaba bien escalonada, mientras las que llegaron a manos de José Mariano Pineda las controló sin mayores sobresaltos.

La primera jugada clave del partido que pudo incidir en el resultado es la clara expulsión del panameño Eiver Florez, quien cometió una segunda falta, estando amonestado, por lo que el árbitro Selvin Brown actuó en base a ley, mostrándole la papeleta roja.

Una segunda acción controvertida fue la penalización por falta de Jordi Franco sobre Ángel Palomo, en un claro agarrón dentro del área que fue vista por el silbante hondureño y no dudó en marcar la pena máxima que erró Ángel Tejeda al enviarla al horizontal.

CD Choloma a pasar de que estuvo cerca de perder nunca se regaló y en una jugada importante de Elí Palma estuvo a punto de liquidar a los locales, sin embargo, Rodríguez, se jugó el físico y evitó el gol, salvándose de milagro, lo que les permite sumar su primer punto en el Torneo de Clausura. (GG)

GÉNESIS (0): Dayan Rodríguez, Roberto Riascos (Edil Mármol) (84), Jonathan Paz, Ismael Santos, Gabriel Araujo, Jefrey Miranda (Ángel Palomo) (70), Daniel Meléndez, Edwin Maldonado, Brayan Félix, Ángel Tejeda y Williams Moncada (Carlos Arzú) (62).

GOLES: Ninguno

AMONESTADOS: Ismael Santos, Gabriel Araujo y Williams Moncada.

EXPULSADOS: Ninguno

CD CHOLOMA (O): José Pineda, Bryan Barrios, Joan Quejada, Jonathan Córdoba, Daniel Rocha (Hermes Castillo) (66), Jordi Franco (Gefrey Ramos) (84), Yetson Chávez, Gustavo Padilla (Cristian Canales) (66), Carlos Fernández (Eli Palma) (76), Marco Aceituno (Rosell Arias) (66) y Eiver Florez.

GOLES: Ninguno

AMONESTADOS: José Pineda, Jordi Franco, Daniel Rocha y Marco Aceituno.

EXPULSADOS: Eiver Florez (61)

ÁRBITRO: Selvin Brown

ESTADIO: Roberto Suazo Córdova, La Paz

Noticias Patrocinadas