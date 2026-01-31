Partido finalizado: Elche (1) – (3) Barcelona

GOLES:

Elche : Álvaro (28′)

Barcelona: L. Yamal (06′), F. Torres (38′), M. Rashford (71′)

El Barcelona no se fía del mal momento por el que atraviesa el Elche en este inicio de año y su entrenador, el alemán Hansi Flick, advierte sobre el potencial del equipo de Eder Sarabia, del juego atractivo que ofrece.

Y recuerda el alemán la valentía y el gran trabajo de Eder Sarabia. Así que su Barça buscará la victoria para seguir al frente de la clasificación, en un semana en la que ha conseguido el pase al top ocho de la Champions, pese a las dudas que generó durante el primer tiempo su juego ante el Copenhague.

Precisamente la falta de fiabilidad defensiva -los azulgrana volvieron a encajar en los primeros minutos y tuvieron que remontar de nuevo- es una de las grandes preocupaciones de Flick.

Ante el Elche, el Barça podría darle la vuelta a su alineación. El uruguayo Ronald Araujo podría volver al once titular en detrimento de Gerard Martín, que no ha mostrado mucha fiabilidad.

Enfrente el Elche, necesitado de puntos y con ausencias importantes, tratará de romper este sábado su mala dinámica en 2026 y aunque los de Eder Sarabia solo han cedido una derrota como local llegan a esta exigente cita tras enlazar cinco partidos sin ganar, incluido un encuentro de Copa, y tras haber sumado dos puntos de los últimos doce en Liga.

El conjunto ilicitano, que no podrá contar con varios jugadores importantes durante el campeonato, ha dilapidado una cómoda renta sobre el descenso, del que se ha situado a tres puntos a la espera de un calendario muy exigente en febrero.

ALINEACIONES

Elche: Iñaki Peña; John, Affengruber, Chust, Pedrosa; Germán, Mendoza, Aguado, Grady; André Silva y Álvaro.

Barcelona: Joan García; Koundé, Eric García, Cubarsí, Balde; De Jong, Fermín, Lamine Yamal, Olmo, Raphinha; Ferran Torres.

