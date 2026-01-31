Bicampeón por liderato

El bicampeón nacional tiene importante partido esta noche previo a recibir al América de México por la Champions CONCACAF, al enfrentar al Juticalpa FC en la apertura de la tercera jornada del Torneo Clausura 2025-2026

Por la tarde, el Victoria de Hernán «La Tota» Medina encara al subcampeón nacional, Marathón en el estadio Ceibeño.

Ña jornada continúa el domingo a las 3 p.m. en el estadio Roberto Suazo Córdova de La paz, donde el Génesis espera al CD Choloma, mientras a las 5:15 p.m., el primer gran clásico de la temporada entre Real España y Motagua en el estadio General Francisco Morazán y se cierra la misma en el estadio Juan Ramón Brevé con el duelo entre «potros» de Olancho y los Lobos de la UPNFM.

OLIMPIA VRS JUTICALPA:

Olimpia que viene de empatar 1-1 ante Olancho FC de visita está en la obligación de buscar el triunfo y ser nuevo líder del campeonato ante un rival que en el papel es accesible para doblegar, aunque la última vez que se vieron las caras en el nacional no le regalo nada, más bien se llevó un merecido empate.

Seguramente Eduardo Espinel guardará algunas piezas tomando en cuenta de que el martes inicia la serie contra el América de México, mientras su rival tendrá novedades, ya que ha venido inscribiendo nuevos jugadores en su plantilla.

DATOS HISTÓRICOS

Duelo reciente en el Nacional 10 agosto 2025, empataron 2-2, goles «albos» de Albert Elis y José García, mientras los de la visita, Josué Villafranca, Marcelo Canales.

VICTORIA VRS MARATHÓN:

El nuevo Victoria de Hernán Median dio buena imagen en su debut ante Platense, pero hoy enfrenta a un equipo más sólido como el subcampeón Marathón en un examen de mucha exigencia, puesto que los ceibeños deben sumar puntos urgentes para alejarse de la zona de descenso, pero esta noche parten de víctimas ante un equipo más sólido y completo que ya mostró mejoría humillando al Juticalpa FC.

DATOS HISTÓRICOS:

En el torneo anterior, el 24 de julio del 2025, Marathón triunfó 3-0 con goles de Alexy Vega (2) y Nicolás Messinitti.

CLAUSURA 2025-2026: ESTADIO HORARIO

Y TRANSMISIÓN—MÁS PRONÓSTICO—

VICTORIA VRS. MARATHÓN

Sábado 31 de enero del 2026

Estadio: Ceibeño, La Ceiba, 5:15 p.m.

Transmite: Deportes TVC

Árbitro: Armando Castro

OLIMPIA VRS. JUTICALPA

Sábado 31 de enero del 2026

Estadio: Nacional, Tegucigalpa, 7:30 p.m.

Transmite: Deportes TVC

Árbitro: James Salinas

