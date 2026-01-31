Barcelona con cautela ante Elche

El Barcelona afronta con cautela su duelo ante el Elche, pese al mal momento del conjunto ilicitano en este inicio de 2026. El técnico azulgrana Hansi Flick advirtió del potencial del equipo de Eder Sarabia, al que elogió por su valentía y propuesta de juego atractiva, por lo que el Barça buscará un triunfo que le permita mantener el liderato de LaLiga, tras haber asegurado entre semana su pase directo al top ocho de la Champions League.

Uno de los focos de preocupación para Flick sigue siendo la fragilidad defensiva, ya que el equipo volvió a encajar en los primeros minutos ante el Copenhague. De cara a este partido, el técnico alemán podría introducir rotaciones, con el posible regreso de Ronald Araujo al once, así como minutos para Joao Cancelo, gracias a su polivalencia en ambas bandas.

En el centro del campo, Frenkie de Jong regresará tras sanción y todo apunta a que Eric Garcia será su acompañante, lo que abriría el debate en la mediapunta entre Dani Olmo y Fermín López, este último en un gran momento de forma. En ataque, Lamine Yamal y Raphinha parecen fijos, mientras que Lewandowski y Ferran Torres se disputan el puesto de ‘9’.

El Elche llega necesitado de puntos, con solo dos de los últimos doce en Liga y una racha de cinco partidos sin ganar, lo que ha reducido su margen sobre el descenso a solo tres unidades. Además, Sarabia afronta el choque con bajas importantes, como Aleix Febas, Álvaro Núñez y Josan Ferrández, además de varias dudas hasta última hora.

La nota positiva para los ilicitanos es el regreso del central Víctor Chust y la posible participación del chileno Lucas Cepeda, reciente fichaje. Aun así, el técnico deberá improvisar soluciones en el carril derecho y encontrar un sustituto para Febas, en un duelo exigente ante un Barça que no quiere sorpresas. (EFE)

