Partido finalizado: Victoria (0) – (0) Marathón

El Victoria y el Marathón no pasaron del empate a cero en el estadio Ceibeño, en un agradable partido con muchas ocasiones claras de gol y que estuvo marcado, por el regreso del guardameta Jonathan Rougier con los verdolagas

en el inicio de la tercera jornada del Torneo Clausura 2025-2026.

LAS ACCIONES

El Marathón, motivado por su anterior juego, donde goleó al Juticalpa FC, intentaba dar un golpe de autoridad para asaltar el primer lugar de la tabla, ante un renovado Victoria que en casa buscaba comenzar con pie derecho y por ahí alejarse de la zona de descenso.

Estos ingredientes hicieron que el duelo comenzara de ida y vuelta, aunque en cierta forma inclinado a favor del verdolaga, que no tardó mucho en generar peligro, pese a que dejó en el banco a sus principales piezas como Nicolás Messiniti y Alexy Vega.

Luego de 23 minutos superado por su rival, reaccionó el ceibeño y puso a prueba la reacción del debutante portero Jonathan Rougier que, con impresionante estirada, evitó que Carlos Matute celebrara el primer gol del juego.

A partir de ahí la “jaiba” encontró con suma facilidad la manera de romper la defensa visitante, y el meta Rougier comenzaba a ser figura en un duelo, que ya resultaba entretenido, puesto que el sampedrano también multiplicó su producción ofensiva en los últimos minutos del primer tiempo.

De vuelta a la complementaria ambos entrenadores realizaron algunas variantes, sin embargo, el ingreso de Nicolás Messiniti y Alexy Vega, dotó de mayor poder ofensivo al “monstruo” verde que tomó el control del compromiso.

En los minutos finales, el partido entró en una fase de jugadas ofensivas, Victoria no se conformaba con el empate y Dester Mónico estuvo a punto de abrir el marcador, no obstante, su disparo se estrelló en el horizontal.

Al final el marcador no se movió, pero bastó para que el cuadro local sumara un punto de oro vital en su permanencia. (CR)

.

FICHA TÉCNICA

ALINEACIONES:

VICTORIA (0) – Michael Perelló; Samuel Card (Dester Mónico 70’), Óscar Barrios (Ángel Peralta 45+2’), Elvin Casildo, Ángel Barrios; Geovany Bueso, Carlos Matute, Kolton Kelly (Luis Hernández 46’), Rodolfo Espinal, Juan García (Óscar Suazo 46’), Yaudel Lahera (Rolando Blackburn 63’)

Técnico: Hernán «La Tota» Medina

Goles:

Amonestados: Óscar Barrios, Samuel Card, Rodolfo Espinal

Expulsados: No hubo

Árbitro: Armando Castro

Estadio: Ceibeño

MARATHÓN (0) – Jonathan Rougier; Samuel Elvir, Henry Figueroa, Kenny Bodden, André Orellana; Francisco Martínez, Damín Ramírez (Cristian Sacaza 88’), Odín Ramos (Alexy Vega 62’), Carlos Pérez (Isaac Castillo 62’), Jaylor Fernández (Nicolás Messiniti 46’), Rubilio Castillo (Bryan Moya 76’).

Técnico: Pablo Lavallén

Goles: No hubo

Amonestados: Francisco Martínez, Henry Figueroa, Alexy Vega

Expulsados: No hubo

