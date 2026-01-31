Partido finalizado: Olimpia (2) – (2) Juticalpa FC

Olimpia vio frenada sus aspiraciones de tomar por asalto el primer lugar de la tabla de posiciones, luego de empatar 2-2 ante el Juticalpa FC, en un compromiso con un segundo tiempo dinámico y un cierre emocionante por la tercera jornada del Torneo Clausura 2025-2026, celebrado hoy en Tegucigalpa.

LAS ACCIONES

Olimpia llegaba a un importante partido previo a recibir al América de México por la Champions CONCACAF, en la tercera posición, luego de tropezar en el empate ante Olancho FC, en esta ocasión recibía en su estadio, al modesto Juticalpa FC, con la intención de adueñarse del primer lugar que hasta ese momento ostentaba el Real España.

La cita ante el gigante mexicano el próximo martes, obligó a que el técnico Eduardo Espinel utilizara un once alternativo, lo que motivó al olanchano para faltarle el respeto al campeón, con disparos de larga y media distancia que ya alertaban al portero Edrick Menjívar.

Pero fue cuestión de tiempo, porque el “león”, esperó pacientemente para dar su primer golpe, y luego de un aviso de Josman Figueroa, tuvo que ser el debutante David Flores quien los puso a ganar 1-0 cuando se jugaban 24 minutos.

Lejos de rendirse con la primera anotación, el visitante volvió a llegar a la portería capitalina y lo hizo con firmeza y convicción, porque al 34’ lograría la paridad 1-1 con un bonito gol de Aldo Fajardo, los restantes minutos fueron de dominio compartido, con un olanchano que dejaba buenas sensaciones al término de la primera mitad.

Lo anterior obligó a que el técnico olimpista realizara variantes en la complementaria, no quería sorpresas y envió a la cancha a Jorge Álvarez y José Pinto en busca de ese gol que le diera la posibilidad de arrebatar el primer puesto al Real España.

Y así lo certificó el recién ingresado Kevin Guity, porque cuando se jugaba el 76′ , puso el 2-1 que ponía a ganar al Olimpia, no obstante, y cuando ya se embolsaba los tres puntos, tuvo que aparecer Josué Villafranca para decretar el definitivo 2-2 al 90’ ,dejando con cierta amargura a los “melenudos” antes de enfrentar al America de México. (CR)

Josué Villafranca (90′)

FICHA TÉCNICA

ALINEACIONES:

OLIMPIA (2) – Édrick Menjívar, Edwin Lobo (Edwin Rodríguez 71’), Clinton Bennett, Facundo Queiroz, Elison Rivas, Agustín Mulet (José Pinto 46’), José Raúl García, Josman Figueroa (Jorge Benguché 71’), Maynor Arzú (Kevin Guity 70’) (Jorge Álvarez 46’) , David Flores, Jerry Bengtson.

Técnico: Eduardo Espinel

Goles: David Flores (24’), Kevin Guity (76′)

Amonestados: Maynor Arzú, Facundo Queiroz

Expulsados: No hubo

Árbitro: James Salinas

Estadio: “Chelato Uclés”

JUTICALPA FC (2) – Denovan Torres, Wisdom Quaye, Fabricio Silva, Júnior García, Axel Gómez, Jair Medrano, Jervin Gutiérrez (Norman Gaboriel 83’), Roger Gonzáles, Aldo Fajardo (Josué Villafranca 70’) , Marcelo Canales (David Mendoza 70’), Luis Hurtado (Messy Cerrato 83’).

Técnico: Humberto Rivera

Goles: Aldo Fajardo (34′), Josué Villafranca (90′)

Amonestados: Aldo Fajardo, Fabricio Silva

Expulsados: No hubo

