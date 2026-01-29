Motagua debuta en el Clausura

La jornada 2 del Torneo Clausura 2025-2026, se cierra con dos partidos importantes en donde se vislumbran buenos espectáculos para los aficionados que lleguen a los estadios.

En Choloma, el CD Choloma recibe en el estadio Rubén Deras, a los Lobos de la UPNFM, mientras en el Nacional, el Motagua se estrena ante Platense.

MOTAGUA VRS. PLATENSE:

Motagua hace su presentación oficial en el campeón de Clausura de la Liga Nacional con un partido que suena a revancha por el antecedente funesto en casa ante el primer campeón nacional, por lo que será doble presión ganar y convencer de que el cuadro «mimado» está para cosas importantes en el Torneo, pero Platense que viene de empatar en el debut no quiere regalarle puntos «ciclón azul».

DATOS HISTÓRICOS:

Duelo más reciente en Tegucigalpa, 2 de diciembre del 2025, Platense goleó 4-0 a Motagua, con goles Manuel Salinas, Samuel Pozantes, Erick Puerto y Carlos Pérez.

CD CHOLOMA VRS. UPNFM

CD Choloma se juega partido a partido su categoría y partidos como el de esta trade son vitales ganarlo para intentar mantenerse en la profesional, máxime que sus rivales sumar puntos, pero Lobos de la UPNFM que cedió un empate en su debut ante Marón, traer la propuesta de vengarse de la humillación sufrida el torneo anterior en el Rubén Deras.

DATOS HISTÓRICOS:

Único antecedente en Choloma, 14 octubre 2025, CD Choloma goleó 5-1, goles de Julio Bernárdez, Janier Bermúdez (2), Autogol Pedro Gotay y Leider Anaya. Descuento Lobo de Juan Martínez. (GG)

CLAUSURA 2024-2025: ESTADIO HORARIO

Y TRANSMISIÓN—MÁS PRONÓSTICO—

MOTAGUA VRS PLATENSE

Jueves 29 enero 2026

Estadio: Nacional, Tegucigalpa, 7:3o p.m.

Transmite: Deportes TVC

Árbitro: Kevin Ulloa

CD CHOLOMA VRS. UPNFM

Jueves 29 enero 2026

Estadio: Rubén Deas, Choloma, 530 pm.

Transmite: Deportes TVC

Árbitro: Kevin Ulloa

