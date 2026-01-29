CD Choloma rescata un punto agónico ante Lobos

Choloma logra un agónico empate

En un atractivo compromiso, con un final de infarto, el CD Choloma, logró un agónico y dramático empate ante los Lobos de la UPNFM, al igualar 1-1 , merced a un gol de último minuto de Gustavo Padilla, en juego válido por la jornada 2 del Torneo Clausura 2025-2026, celebrado ayer en el estadio Rubén Deras.

Los Lobos dirigidos por Salomón Nazar se pusieron a ganar 1-0 mediante un golazo de Jairo Róchez al (90+1′), sin embargo, cuando ya se cumplía el tiempo de reposición, apareció Padilla, rescatando un punto para el representativo que ahora dirige el técnico Carlos Padilla.

Hay que destacar que uno de los duelos que generaba expectativa, era el que enfrentaba al CD Choloma y Lobos UPNFM, dos equipos con realidades distintas, el local en un juego vital por la permanencia, ante un visitante con buenas sensaciones, tras lo mostrado en el último empate ante el Marathón.

Así las cosas, ambos equipos saltaron a la cancha en busca de imponer sus condiciones desde el inicio, sin embargo, las emociones en la primera parte fueron escazas dejando las emociones para la segunda mitad.

Con el inicio de la complementaria ambos equipos se enfrascaron en una lucha pareja por agenciarse la victoria, los cambios dieron sus resultados y el cuadro “maquilero” ante su necesidad fue algo más en los minutos finales.

Y cuando todo indicaba que ambos se repartían un punto con el patético 0-0 , fue la UPN que pegó primero, con un gol de Jairo Róchez (90+1′), no obstante, la alegría les duró poco, porque Gustavo Padilla se encargó de poner el definitivo 1-1 al 90+6′. (CR)

FICHA TÉCNICA

ALINEACIONES:

CD CHOLOMA (1) – José Mariano Pineda, Jonatán Córdova, Bryan Barrios, Jhoan Quejada (Julio Barrios 46’), Jordi Franco, Daniel Rocha (Hermes Castillo 84’), Yethson Chavez, Eiver Flórez (Isaac Arias 61’), Carlos Fernández (Gustavo Padilla 46’), Janier Bermúdez (Moises Alvarado 73’), Marco Aceituno

Técnico: Carlos Padilla

Goles: Gustavo Padilla (90+6’)

Amonestados: Ethson Chavez, Gustavo Padilla

Expulsados: No hubo

Árbitro: David Cruz

Estadio: Rubén Deras, Choloma, 5:15 p.m.

UPNFM (1) – Naid Guity, José García, Luis López, Eliu López, Kilmar Peña (Jairo Róchez 64’), Geremy Rodas, Roberto Moreira (Justin Ponce 46’), Jonathan Núñez (Cristian Gutiérrez 85’), Leonardo Herrlein (Junior Padilla 46’) , Jonathan Bonzzety, Cristofher Ardón.

Técnico: Salomón Nazar

Goles: Jairo Róchez (90+1’)

Amonestados: Cristian Gutiérrez, Jonathan Núñez

Expulsados: No hubo

