Real España pitó en el Roberto Suazo Córdova

LA PAZ.- Real España se consolida en el liderato del torneo al derrotar 2-1 al Génesis en un partido de ida y vuelta donde ambos porteros fueron protagonistas, salvando a sus equipos.

Génesis se había puesto en ventaja con gol de Brian Félix en un gran pase de Ángel Tejeda en el último minuto del primer tiempo.

Por la visita el argentino Ángel Sayago empató el juego a los 70 minutos y Darixon Vuelto con un golazo le da la victoria a la “realeza” al minuto 82.

ACCIONES:

Real España jugando mejor ha sumado un triunfo brillante en el estadio Roberto Suazo Córdova, aunque tuvo que reponer la desventaja inicial, ya que perdían con gol de Brian Félix, quien aprovechó una brillante asistencia de Ángel Tejeda.

Ese marcador parcial no era justo porque ambos equipos habían tenido ocasiones claras de gol, sin embargo, fue aprovechada por los locales, aunque el Real España con algunos cambios luchó e igualó el partido al minuto 70 en gran jugada de Anthony García que definió muy bien en el segundo palo el argentino Sayago, marcando su segundo gol en la “realeza”.

Ese gol fue el revulsivo que necesitaba Real España, ya que luchó durante 70 minutos en forma desesperada hasta empatar y luego se produjo el golazo de la tarde al minuto 81, donde nuevamente se atrevió Darixon Vuelo para definir un partido que lució parejo, pero con mejor manejo de la “realeza”. (GG)

FICHA TÉCNICA:

GÉNESIS (1): Dayan Rodríguez, Allan Vargas (Williams Moncada) (82), Jonathan Paz, Ismael Santos, Gabriel Araujo, Daniel Meléndez, Edwin Maldonado, Juan Riascos, Jefrey Miranda, Brian Félix (Carlos Arzú) (71) y Ángel Tejeda.

GOLES: Brian Félix (44)

AMONESTADOS: Ismael Santos y Ángel Tejeda

EXPULSADOS: Ninguno

REAL ESPAÑA (2): Luis López, Danilo Palacios, Juan Capeluto, Devron García, Franklin Flores, Anthony García (Exon Arzú) (90), Jhow Benavidez (Daniel Aparicio) (84), Jack Jean-Baptiste (Carlos Mejía) (58), Darixon Vuelto, Ángel Sayago (Anfronit Tatum) (90) y Roberto Osorto (Eddie Hernández) (58).

GOLES: Ángel Sayago (70) y Darixon Vuelto (81)

AMONESTADOS: Jack Jean-Baptise

EXPULSADOS: Ninguno

ÁRBITRO: David Carrasco

ESTADIO: Roberto Suazo Córdova

