Bicampeón visita a Potros en el Juan Ramón Brevé

La segunda jornada del Torneo Clausura 2025-2026 de la Liga Nacional, tiene de atractivo el duelo entre Potros de Olancho y el bicampeón Olimpia, a realizarse el miércoles a 5:15 p.m. en el estadio Juan Ramón Brevé de Juticalpa.

A las 3 p.m. se inicia la fecha con el duelo entre Génesis y Real España en el estadio Roberto Suazo Córdova de La Paz, mientras se cierra le fecha con el nocturno entre Marathón y Juticalpa en el estadio General Francisco Morazán.

La segunda jornada continúa el jueves a las 5:15 en el estadio Rubén Deras de Choloma con el duelo entre CD Choloma y Lobos UPNFM, mientras en el Nacional, debuta Motagua ante Platense.

GÉNESIS VRS REAL ESPAÑA

Génesis que no hizo un mal debut ante Olimpia, pero perdió 1-0, ahora buscará ganar en casa para alearse en la zona de descenso, ya que no está muy lejos de Victoria y CD Choloma, pero enfrentará al líder Real España que buscará segundo triunfo de la temporada con un nuevo elenco que luce más potente que el anterior.

DATOS HISTÓRICOS:

Único antecedente en La Paz, 15 de septiembre del 2025, empataron 1-1. Gol local de Williams Moncada (p) y el de la visita lo hizo panameño Daniel Aparicio.

OLANCHO FC VRS OLIMPIA

Es el partido de la jornada donde Olimpia parte de favorito para sumar tres puntos importantes, aunque Potros tiene un buen plantel, pero deben mostrar otra cara, ya que en su debut tuvieron un deslucido juego ante Real España.

DATOS HISTÓRICOS:

Partido más reciente en el Juan Ramón Brevé, 3 de diciembre 2025, empataron 2-2. Goles locales de Yemerson Cabrera y Rodrigo Olivera, mientras por Olimpia lo hicieron Michael Chirinos y Clinton Bennett.

MARATHÓN VRS JUTICALPA

Otro equipo que debe mostrar más es el Maratón, tuvo un gris empate de visita ante Lobos en Choluteca y hoy no tienen excusas para ganar en el estadio Morazán ante el Juticalpa, un modesto equipo que inició derrotando al CD de Choloma.

DATOS HISTÓRICOS:

Primer partido en el estadio Morazán, ya los anteriores 11 se disputaron en los otros estadios sampedranos, 10 en el Yankel Rosenthal y uno en el Olímpico. (GG)

CLAUSURA 2025-2026: ESTADIO HORARIO

Y TRANSMISIÓN—MÁS PRONÓSTICO—

GÉNESIS VRS REAL ESPAÑA

Miércoles 28 enero 2026

Estadio: Roberto Suazo Córdova, 3 p.m.

Transmite: Deportes TVC

Árbitro: David Carrasco

OLANCHO VRS OLIMPIA

Miércoles 28 enero 2026

Estadio: Juan Ramón Brevé, Juticalpa, 5:15 p.m.

Transmite: Deportes TVC

Árbitro: José Valladares

MARATHÓN VRS JUTICALPA FC

Sábado 28 enero 2026

Estadio: Francisco Morazán, SPS, 7:30 p.m.

Transmite: Deportes TVC

Árbitro: Allan Ordóñez

