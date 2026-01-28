Olimpia no pudo con el Olancho FC

El bicampeón Olimpia sufrió más de la cuenta en su visita a la ciudad de Juticalpa, al empatar 1-1 ante los “Potros” del Olancho FC.

Los “leones” que jugaron un futbolista más por más de 60 minutos por la expulsión de Deyron Martínez a los 32 minutos, no pudieron aprovechar la ventaja numérica para sumar su segundo triunfo del torneo.

Mientras que los de casa que defraudaron en su debut al caer con Real España, se reivindicaron con su gente, sacaron su casta, supieron valer la localía y con 10 jugadores pusieron en aprietos a los capitalinos.

En el primer tiempo el partido fue muy cerrado y con escasas acciones de peligro en ambos marcos, una jugada colectiva que cortó Edrick Menjívar, fue lo más claro del Olancho FC; por el lado de los albos, un tiro libre que despejó de puños Harold Fonseca fue lo más cerca del gol.

En el segundo tiempo Olimpia abrió el marcador con un remate de cabeza de Jorge Benguché a los 50’.

Se esperaba que los campeones arrollarán a los de casa con la ventaja en el marcador y en número de jugadores, pero los dirigidos por el colombiano Jhon Jairo López, con uno menos lo hicieron mejor y rápido empataron tras un fallo de Menjívar que aprovechó Clayvin Zúniga.

Olancho FC buscó la remontada, Yeison Mejía en tres ocasiones fusiló al meta blanco, quien atento contuvo.

Benguché tuvo para liquidar las acciones y anotar su segundo del juego, al cortar un centro que se estrelló en el poste de Fonseca.

Al final Olimpia logró un empate sufrido ante un Olancho FC que demostró garra, entrega y que no se rindió pensé a jugar con uno menos.

En la fecha tres Olimpia recibirá al Juticalpa FC y Olancho será local ante Lobos.

Alineaciones:

Olancho FC (1): Harold Fonseca, Oscar Almendarez, Juan Lasso, Deyron Martínez, Diego Rodríguez (Omar Elvir 57’), Jorlian Sánchez (Clayvin Zúniga 57), Cristian Cálix (Yeison Mejía 45’), Carlos Argueta, Juan Delgado (Darlin Murillo 82), Marlon Ramírez (Henry Gómez 68’) y Nelson Múñoz.

Goles: C. Zúniga (60’)

Amonestados: N. Múñoz (9’), J. Delgado (10’), C. Argueta (88’), H. Gómez (90+4’)

Expulsados: D. Martínez (32’)

Olimpia (1): Edrick Menjívar, Carlos Sánchez, Clinton Bennett (Facundo Quieros 45’), Emanuel Hernández, Kevin Güity, Raúl García (Agustín Mulet 45’), Jorge Álvarez (Edwin lobo 85’), José Mario Pinto, Edwin Rodríguez, Jorge Benguché y Jerry Bengtson (Maynor Arzú 75’).

Goles: J. Benguché (50’)

Amonestados: J. Benguché (9’), C. Bennett (11’), R. García (25’), J. Álvarez (65’), J. Pinto (89’) y E. Hernández (90+6’).

Expulsados:

Árbitro: José Valladares

Estadio: Juan Ramón Brevé

