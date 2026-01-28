Partido finalizado: Marathón (3) – (0) Juticalpa FC

Dos goles de Nicolás Messiniti en la primera parte y otro de Odín Ramos al final, fueron suficiente para que el Marathón, sumara su primera victoria del certamen, al derrotar 3-0 al Juticalpa FC ayer, en duelo por la segunda jornada del Torneo Clausura 2025-2026 de la Liga Nacional,

LAS ACCIONES

Luego de un gris empate de visita ante Lobos de la UPNFM en el estreno de campeonato, el Marathón, se presentaba ante su gente en busca de un triunfo que les devolviera la confianza, el problema es que lo hacían ante un Juticalpa que llegaba encendido tras vencer al CD Choloma en la fecha inaugural.

No había excusa para los dirigidos de Pablo Lavallén, la obligación era sumar esos primeros tres puntos, no podía fallar y con esa intención saltaron los once hombres, se adueñaron de las acciones desde el inicio y dieron el primer susto al 06’, con un zapatazo de Nicolás Messiniti que milagrosamente resultó desviado de la meta encomendada a Denovan Torres.

Transcurridos los 22 minutos, el “canechero” al parecer se sacudía el dominio local, y fue Jair Medrano que tuvo una clara, pero su remate se estrelló en el vertical de izquierdo de César Samudio.

Pero fue sólo un susto, porque el goleador Messiniti, se encargó de devolver la tranquilidad a su equipo, al convertir el 2-0, con un gol al 32’ y otro mediante lanzamiento penal al 40’, con el que se fueron tranquilamente al descanso.

Intentó reaccionar el olanchano en la complementaria, no obstante, el 2-0 se volvió lapidario al 78’, al quedarse con un hombre menos tras la expulsión de Junior Lacayo.

Aún así no perdonó el Marathón, porque con la victoria en su bolsillo, llegó al 3-0 al 82’, con gol de Odín Ramos que bastó para alcanzar también la segunda posición (CR)

FICHA TÉCNICA

ALINEACIONES:

MARATHÓN (3) – César Samudio, Samuel Elvir, Henry Figueroa, André Orellana, Luis Arriaga, Francisco Martínez, Isaac Castillo (Odin Ramos 78’), Tomas Sorto (Damin Ramírez 78’) , Alexy Vega (Bryan Moya 73’), Jaylor Fernández (Carlos Pérez 62’), Nicolás Messiniti (Rubilio Castillo 62’).

Técnico: Pablo Lavallén

Goles: Nicolás Messiniti (32’ y 40’ penal), Odín Ramos (82′)

Amonestados: Alexy Vega, Odín Ramos

Expulsados: No hubo

Árbitro: Allan Ordóñez

Estadio: Francisco Morazán

JUTICALPA FC (0) – Denovan Torres, Wisdom Quaye, Fabricio Silva, Júnior García, Axel Gómez, Yair Medrano (José Rodríguez 85’), Roger Gonzáles, Marcelo Canales (Norman Gaboriel 72’), Yervis Gutiérrez (Messy Cerrato 60’), Aldo Fajardo (Óscar Mendoza 85’) , Luis Hurtado (Junior Lacayo 60’).

Técnico: Humberto Rivera

Goles: No hubo

Amonestados: Júnior García, Fabricio Silva, Junior Lacayo

Expulsados: Junior Lacayo

