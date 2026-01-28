Partido finalizado: Benfica (4) – (2) Real Madrid

GOLES:

Benfica: A. Schjelderup (36′), Pavlidis (45+4′), Prestianini (53′), Truvin (45+7′)

Real Madrid: K. Mbappe (29′ y 57′)

Real Madrid afronta este miércoles la octava y última jornada de la fase de liga de la Champions League con un objetivo claro: sellar el pase directo a los octavos de final. El conjunto blanco se mide al Benfica en el estadio do Sport Lisboa e Benfica (Da Luz) .

El escenario no es cualquiera para los madridistas. En Da Luz, el Real Madrid conquistó su histórica Décima Copa de Europa, un recuerdo imborrable que añade un componente emocional a una cita decisiva en el calendario europeo.

En caso de empate o derrota, el equipo de Álvaro Arbeloa quedaría a expensas de otros resultados para evitar el playoff previo, que se disputaría a doble partido antes de los octavos de final.

Mbappé lidera al Real Madrid en Lisboa

En la convocatoria madridista destaca la presencia de Kylian Mbappé, actual máximo goleador de la Champions League con 11 goles en seis partidos, convertido en la gran referencia ofensiva del equipo en Europa.

En la previa del encuentro, Álvaro Arbeloa subrayó la exigencia del choque: “La dificultad de este partido es máxima”, afirmó en rueda de prensa. También compareció Carreras, que fue claro sobre la ambición del vestuario: “Venimos a por los tres puntos y a hacer nuestro fútbol”.

El Benfica, obligado a ganar para seguir con vida en Europa

El Benfica llega a esta última jornada en la 29ª posición, con seis puntos, y sin margen de error. El equipo dirigido por José Mourinho necesita ganar al Real Madrid y esperar una combinación favorable de resultados para acceder al playoff de acceso a octavos.

ALINEACIONES:

Benfica: Trubin, Aursnes, Susakov, Pavlidis, Dedic, Barreiro, Schjelderup, Prestianini, Dahl, Otamendi y Tomás A.

Real Madrid: Courtois, Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras, Güler, Tchouameni, Bellingham, Mastantuono, Vinicius y Mbappé.

